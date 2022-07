Adam Fogelson wechselt von STX zu Lionsgate. Nach acht Jahren an der Spitze der Produktionssparte von STX tritt der Manager ab 1. September seinen neuen Posten als Vice Chair bei Lionsgate Motion Picture Group an. In dieser Funktion zeichnet er verantwortlich für das weltweite Marketing und den weltweiten Verleih von Lionsgate. Zudem gehört er dem Führungsteam der Studioparte an, um so an der Planung und Durchführung aller Inhalte mitzuwirken. Fogelson berichtet an Joe Drake, Vorsitzender der Lionsgate Motion Picutre Group.

Bei STX brachte Fogelson Hits wie "Hustlers", das "Bad Moms"-Franchise, "Mein Bester & Ich" und "The Gentlemen" auf den Weg. Anfang des Jahres kursierten Gerüchte, dass Lionsgate den Erwerb von STX Entertainment ins Auge fasse, die sich von der Fusion mit Eros losgesagt hatten. Allerdings zog es STX vor, unabhängig zu bleiben und ließ sich von Najafi Companies kaufen, mit Birch Grove LP und 777 Partners als Finanziers (wir berichteten).

Vor seiner Zeit bei STX war Adam Fogelson Vorsitzender von Universal Pictures, wo er zu drei der erfolgreichsten Jahre in der Geschichte des Studios beitrug. Fogelsons Wechsel zu Lionsgate wurde von "Deadline" vermeldet.