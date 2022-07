Paul Sorvino 83-jährig verstorben

Paul Sorvino ist tot. Wie ein Sprecher des durch seine Rolle in "Good Fellas" bekannt gewordenen Schauspielers mitteilte, starb der 83-jährige in der Mayo-Klinik in Florida eines natürlichen Todes.

"Ich bin am Boden zerstört. Die Liebe meines Lebens und der wundervollste Mann, der jemals gelebt hat, ist von uns gegangen. Ich bin untröstlich", erklärte Sorvinos Ehefrau DeeDee Sorvino via Instagram.

Sorvinos Tochter, die Oscargewinnerin Mira Sorvino (Geliebte Aphrodite") schrieb auf Twitter: "Mein Vater, der großartige Paul Sorvino, ist gestorben. Mein Herz ist gebrochen - ein Leben voller Liebe, Freude und Klugheit ist vorbei. Er war der wundervollste Vater. Ich liebe ihn so sehr. Ich sende Dir viele Liebe in die Sterne, Dad, wenn Du in den Himmel kommst."

Paul Sorvino wurde 1939 in New York geboren. Er war in zahllosen Filmen tragender Nebendarsteller und wurde vor allem durch seine Leistung als amerikanischer Außenminister und Sicherheitsberater von Präsident Richard Nixon in Oliver Stones Nixon" bekannt. Ebenso beeindruckte er als korrupter Lobbyist Crockett in Warren Beattys Polit-Satire Bulworth", als der Mafioso, der Robert De Niro und Ray Liotta in Martin Scorseses "Good Fellas" dirigiert, oder als Oberhaupt der Capulet-Sippe in der MTV-Version von "Romeo & Julia". Sorvino, der auch oft im Fernsehen auftrat, wurde dort mit der Serie Law & Order" ein Begriff. Er trat häufig im Theater auf und hatte jahrelang Operngesang studiert. Der ausgebildeter Tenor trat in der Operette "Die Fledermaus" auf, gab ein Sonderkonzert in Atlantic City und war in der Metropolitan Opera zu hören. Paul Sorvino gründete die "Sorvino's Children's Asthma Foundation" und schrieb ein Buch über die Krankheit.