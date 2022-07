17. "Zürich-Krimi" im Kasten

Ein neuer "Zürich-Krimi" feierte unlängst Drehschluss: "Borchert und die alten Freunde" (AT) ist der 17. Film der Reihe und wurde in Zürich und Prag vom 14. Juni bis zum 20. Juli gedreht.

Ein neuer "Zürich-Krimi" feierte unlängst Drehschluss: "Borchert und die alten Freunde" (AT) ist der 17. Film der Reihe, in dem nun Kanzleiassistentin Regula Gabrielli (gespielt von Susi Banzhaf) unter Mordverdacht gerät. Aus der Patsche helfen muss ihr Vertrauter und Vorgesetzter Christian Kohlund alias Thomas Borchert. Die Dreharbeiten in Zürich und Prag dauerten vom 14. Juni bis zum 20. Juli.

"Der Zürich-Krimi" ist eine Produktion der Graf Film (Produzenten: Klaus Graf, Annemarie Pilgram, Michal Pokorný) in Koproduktion mit Mia Film, gefördert durch den Tschechischen Staatsfonds der Kinematografie, im Auftrag der ARD Degeto (Executive Producer: Christoph Pellander) für die ARD für den Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten".

Roland Suso Richter inszenierte nach dem Drehbuch von Wolf Jakoby. Die Kamera führte Max Knauer. Die Redaktion verantworten Diane Wurzschmitt und Katja Kirchen (beide ARD Degeto). In "Borchert und die alten Freunde" gehören außerdem zum Cast: Ina Paule Klink, Pierre Kiwitt, Robert Hunger-Bühler und Yves Wüthrich. In Episodenrollen spielen u.a. Sönke Möhring, Vladimir Korneev, Alexandra von Schwerin, Andrei Viorel Tacu und Milton Welsh.