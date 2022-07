Erstmals internationaler Wettbewerb in Belfast

Erstmals in seiner 22-jährigen Geschichte wird es beim Belfast Film Festival einen internationalen Wettbewerb geben. Darüber bei der Festivalausgabe im November eine neue Programm-Doppelspitze geben.

Beim kommenden Belfast Film Festival (3. bis 12. November) wird es erstmal in der 22-jährigen Festivalgeschichte einen internationalen Wettbewerb für Erst- und Zweitfilme geben. Wie das Festival jetzt bekannt gab, vergibt eine internationale Jury dort Preise im Wert von 10.000 Pfund, darunter einen mit 7.000 Pfund dotierten Preis für die beste Regie.

Ebenfalls neu vorgestellt wurden zwei Programmverantwortliche für das Festival, Rose Baker und Jessica Kiang. Kiang soll dabei die Verantwortung für den neuen internationalen Wettbewerb übernehmen. Als freiberufliche Filmkritikerin u.a. für die "New York Times", die "L.A. Times", den "Rolling Stone" und "Variety" saß Kiang auch schon in zahlreichen Festivaljurys, u.a. zuletzt in der Wettbewerbsjury des BFI London Film Festival 2021.

Rose Baker ist Mitbegründerin des WANDA: Feminism & Moving Image Festival, dem ersten Filmfestival seiner Art in Nordirland. Für das Belfast Film Festival war sie u.a. bereits im Programmteam für Kurzfilme tätig gewesen. Sie soll bei dem Festival die Verantwortung für das Filmprogramm aus Großbritannien und Irland übernehmen.

Festivaldirektorin Michele Devlin betont: "Die Ernennungen von Kiang und Baker sind zwei der aufregendsten Entwicklungen, die wir in so vielen Jahren bekannt gegeben haben. Wir freuen uns auf neue Energie, frische Ideen und ein begeisterndes neues Kapitel im Leben des Belfast Film Festival."