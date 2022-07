Keine Pläne für "Energie-Lockdown"

An sich stellte Claudia Roth vergangene Woche nur das Offensichtliche fest: "Auch dem Kulturbereich drohen durch steigende Energiepreise und die knappen Gasreserven schmerzhafte Einschnitte", so die Kulturstaatsministerin. Was für Einschnitte damit gemeint sein könnten, ließ Roth jedoch offen - was unter anderem Markus Blume als Bayerischer Minister für Wissenschaft und Kunst zum Anlass für heftige Kritik genommen hatte. Gegenüber der "Bild" sprach er von "abstrusen Plänen" und betonte, dass man keine Debatte über einen "Energie-Lockdown für die Kultur" führen dürfe. Anstatt einen solchen zu planen, solle die Regierung die Verlängerung der Kernkraft vorbereiten.

Das Szenario der Schließung zumindest einzelner großer kultureller Einrichtungen ist zumindest plausibel genug, um auch den Deutschen Kulturrat zu beschäftigen. So betonte dieser im Anschluss an einen heutigen "Follow-Up-Gipfel Energieeffizienz" auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: "Energie sparen ist auch im Kulturbereich oberstes Gebot, unser erklärtes Ziel ist, dass keine Kultureinrichtung wegen der Energieknappheit geschlossen wird."

Bei diesem Austausch erfolgte indes eine Klarstellung des Vizekanzlers, so berichtete Olaf Zimmermann als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: "Wir sind sehr dankbar, dass Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck bei den heutigen Treffen für die Bundesregierung sehr klar gesagt hat, dass es keine Planungen gibt, Kultureinrichtungen wegen der Energiekrise zu schließen."

Klar ist unterdessen, dass auch der Kulturbereich gefordert ist, seinen Beitrag zu Energieeinsparungen zu leisten; erst recht, wenn die EU-Kommission ihren Notfallplan durchsetzen kann, wonach sämtliche Mitgliedsstaaten ihren Gasverbrauch zwischen dem 1. August 2022 und dem 31. März 2023 um mindestens 15 Prozent gegenüber dem Fünf-Jahres-Durchschnitt drosseln sollen. Länder wie Spanien und Portugal haben bereits Widerstand gegen diesen Kurs angekündigt, die Vorschläge der Kommission sind Gegenstand eines Sondertreffens der EU-Energieminister am morgigen Dienstag.

Unterdessen hatte Roth betont, dass kulturelle Einrichtungen mit Initiativen zur Suche nach energetischen Einsparpotenzialen auch einer "gesellschaftlichen Vorbildfunktion" nachkämen. Hierbei blickt man unter anderem auch auf Kinos, wie aus dem Umfeld der BKM zu erfahren war.