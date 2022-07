Paris: Nationalversammlung stimmt für Abschaffung der Rundfunkgebühr

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in der Nationalversammlung auch mit den Stimmen rechter Parteien die Abschaffung der Rundfunkgebühren auf den Weg gebracht. Das neue Finanzierungsmodell wird politische Unabhängigkeit schwerer machen.

Mit 170 zu 57 Stimmen hat die französische Nationalversammlung am Samstag für die Abschaffung der Rundfunkgebühren gestimmt. Rechte Parteien schlossen sich dem Vorhaben des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an, linke Parteien stimmten dagegen. Zukünftig soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der in diesem Jahr durch die Gebühr von 138 Euro pro Haushalt mit einem Fernseher ein Budget von 3,2 Milliarden Euro hat, über einen Teil der Mehrwertsteuer bezahlt werden. Dem Gesetzesvorhaben muss noch der Senat zustimmen.

Demnach soll der Mehrwertsteueranteil aber keine Kürzung der Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeuten, sondern sogar insgesamt 3,7 Milliarden Euro entsprechen und jährlich je nach Wirtschaftslage angepasst werden. Die Abschaffung der Rundfunkgebühr in ihrer bisherigen Form war ein Wahlkampfversprechen des Präsidenten Macron. Kritiker sehen durch diesen Schritt der Umfinanzierung die Unabhängigkeit von France Télévisions, Arte, France24 oder Radio France gefährdet.

Am 28. Juni protestierten deswegen auch Mitarbeitende von France Télévisions und Radio France mit einem Streik gegen die geplante Umstellung, der zu Programmausfällen führten.

Auch in Großbritannien stehen große Veränderungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Durch die dortigen Einsparpläne der regierenden Tories geht es um konkretere Massenentlassungen und Streichungen von Sendern. Channel 4 steht beispielsweise vor seiner Privatisierung.