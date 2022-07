Deutsches Starzplay-Original "Nachts im Paradies" startet durch

Für das erste deutsche Starzplay-Original "Nachts im Paradies" mit Jürgen Vogel, Birgit Minichmayr und Lea Drinda in den Hauptrollen haben die Dreharbeiten in Berlin begonnen. Später im Jahr ist auch Brüssel Drehort der Serie.

In Berlin haben die Dreharbeiten für das erste deutsche Serien-Original von Starzplay (wir berichteten) begonnen. In dem von Windlight Pictures mit Satel Film produzierten sechsteiligen Format "Nachts im Paradies" nach Frank Schmolkes Graphic Novel spielen Jürgen Vogel, Lea Drinda, Birgit Minichmayr und Leonard Schleicher die Hauptrollen. Die Dreharbeiten finden zwischen Juli und Oktober neben Berlin auch in Brüssel statt. Die Serie wird in allen Starzplay-Territorien Europas und Lateinamerikas zum Streamingdienst kommen.

Zur Handlung: Der Taxifahrer Vincent (Jürgen Vogel) und seine ihm fremd gewordene Tochter Joni (Lea Drinda) treiben getrennt voneinander durch die Stadt, während sich um sie herum der Kapitalismus auflöst. Der mürrische, geschiedene und ums Überleben kämpfende Vincent muss akzeptieren, dass er nicht mehr gebraucht wird. Sein Beruf stirbt aus und Joni, an deren Leben er so gerne teilhaben möchte, betrachtet ihn als Fremden und geht ihren eigenen Weg in der Welt. Doch die apokalyptischen Ereignisse einer Schicksalsnacht lassen ihre Leben ein weiteres Mal aufeinanderprallen. Wird es für beide zu viel werden, wenn ihre alten Wunden wieder aufreißen und die Stadt explodiert?

"Nachts im Paradies" stammt aus der Feder der Filmemacher Matthias Glasner ("Das Boot") und Hannah Schopf ("Tiger Girl"), wobei Glasner neben Bettina Oberli ("Wanda, mein Wunder") auch den Großteil der Serie inszeniert. Die Serie wird von Windlight Pictures produziert, das zu ITV Studios gehört, und von Moritz Polter, dem ausführenden Produzenten von "Das Boot", gegründet wurde. Heinrich Ambrosch und seine Firma Satel Film fungieren als Ko-Produzenten. ITV Studios hat den Weltvertrieb.

Die Serie wird gefördert vom German Motion Picture Fund (GMPF), Medienboard Berlin-Brandenburg, dem belgischen Tax Shelter Regime und Wallimage. Belga Productions ist ausführende Produktion in Belgien.

Zu den in Auftrag gegebenen internationalen Originalproduktionen von Starzplay, das Teil von Starz und Lionsgate ist, gehören neben "Nachts im Paradies" die französische Serie "All Those Things We Never Said", die spanischen Serien "Express" und "Nacho" sowie die lateinamerikanischen Titel "MalaYerba", "Señorita 89", "Toda La Sangre" und "El Refugio".