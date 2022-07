"Der Bauer und der Bobo" gewinnt bei NaturVision Filmfestival Ludwigsburg

In insgesamt zwölf Kategorien sind am Samstagabend zum Abschluss des NaturVision Filmfestival Ludwigsburg insgesamt 13 Filmpreise vergeben worden. Unter den Gewinnern befindet sich auch Kurt Langbeins Kinofilm "Der Bauer und der Bobo".

Filme aus der Schweiz, Österreich, England, Südafrika, Frankreich und Italien sind am Samstagabend zum Abschluss des NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg in zwölf Kategorien mit insgesamt 13 Filmpreisen ausgezeichnet worden.

So ging der mit 8.333 Euro dotierte "Deutsche Umwelt- und Nachhaltigkeitsfilmpreis" an Kurt Langbeins Kinofilm Der Bauer und der Bobo" über den Zwist zwischen einem Bergbauern und einem Journalisten, vor dessen Hintergrund die Gegensätze zwischen Stadt und Land, Wirtschaft und Ökologie, Tradition und Fortschritt dargestellt werden.

Ebenfalls mit 8.333 Euro dotiert ist der "Deutsche Filmpreis Biodiversität", der an Heike De Groots "Stilles Land - Vom Verschwinden der Vögel", der am Beispiel einer norddeutschen Wiese ein komplexes Geflecht von Biodiversität sichtbar macht sichtbar macht.

Auch der dritte Hauptpreis des Festivals, der "Deutsche Wildlife Filmpreis", ist mit 8.333 Euro dotiert; er ging in diesem Jahr an "The Elephant and the Termite" von Victoria Stone und Mark Deeble über das Leben in der Savanne.

Für einen besonders emotionalen Moment sorgte die Moderatorin der Preisverleihung, Dana Hoffmann, als sie sichtlich gerührt verkündete, dass sie dem Gewinnerfilm des "NaturVision Filmpreis Umdenken", David Klammers Dokumentarfilmdebüt "Barrikade - Bilder einer Waldbesetzung" über das Engagement der Aktivisten im Danneröder Wald spontan mit einer Dotierung von 1.000 Euro aus eigener Tasche versah.

Erstmals vergeben wurde ein Preis in der Kategorie "Story - investigativ", in der "mutigen und herausragenden journalistischen Arbeiten ein eigenes Forum gegeben werden sollte". Die Auszeichnung ging an Martin Boudots "Green Warriors: Cursed Uranium" über die radioaktive Verschmutzung durch den Abbau und die Lagerung von Uranium.

Zwei Erstlingswerke sind in der Kategorie "Newcomer" ausgezeichnet worden: "Circle of Moose" von Josefin Kuschela über die Beziehung des Elchs und den Menschen, die sich in Alaska über seinen Fortbestand kümmern, sowie Marcus Widgers Abschlussfilm "Sagebrush Gold" über den Preis der Energiewende, die auf Elektroenergie setzt.

Alle Gewinnerfilme und Jurybegründungen unter natur-vision.de.