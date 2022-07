"For All Mankind" erhält vierte Staffel

Apple TV+ schickt "For All Mankind" in eine vierte Staffel. Dies verkündete der Streamer im Rahmen der Comic-Con in San Diego. Mit den Dreharbeiten soll bereits im August begonnen werden. Staffel drei der Serie feierte am 10. Juni auf der Plattform Premiere.

"For All Mankind" spielt in einer alternativen Historie, in das globale Weltraumrennen nie geendet hat und die ehemalige UdSSR schneller auf dem Mond war als die USA. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen NASA-Astronauten und deren Familien. Begann die erste Staffel in den 1960er Jahren, befindet sich der Zuschauer in Staffel zwei in den 1980er, in Staffel drei bereits in den 1990er Jahren. Die konkurrierenden Länder bauen Mondkolonien und treten in einen Wettlauf um die erste bemannte Marsmission. Die Serie wurde von Ronald D Moore gemeinsam mit den Showrunnern Ben Nedivi undMatt Wolpert entwickelt. Als Studio fungiert Sony Pictures Television.