Indisches Filmfestival Stuttgart kürt Gewinner

Sandeep Kumars gesellschaftskritischer Film "Mehrunsia" über eine 80-jährige Schauspielerin im Kampf gegen da Patriarchat in der Gesellschaft und Filmbranche ist gestern Abend mit dem Hauptpreis des Indischen Filmfestival Stuttgart, dem mit 4.000 Euro dotierten "German Star of India" ausgezeichnet worden. Die Besetzung, das Schauspiel und die Inszenierung seien erhaben, aber bescheiden und nah an den Figuren, ohne zu werten. "'Mehrunisa' spricht persönliche und gesellschaftliche Konflikte offen an, die so tief wie die liebenswerten Falten seiner Protagonistin sind, und umarmt sie von ganzem Herzen mit Pragmatismus und dunkel getöntem Humor," sagt die Jury über den Gewinnerfilm.

Weitere Preise gingen an Amrita Bagchis "Succulent" (Bester Kurzfilm; dotiert mit 1.000 Euro), Writing with Fire" von Rintu Thomas und Sushmit Gosh (Dokumentarfilmpreis; dotiert mit 1.000 Euro) und Nithin Lukoses "Paka - River of Blood" ("Director's Vision Award; dotiert mit 1.000 Euro).

Insgesamt waren im Rahmen des Indischen Filmfestival Stuttgart seit vergangenen Donnerstag 30 aktuelle indische Filme gezeigt worden. Bereits zu Beginn des Festivals war die langjährige Kuratorin des Festivals, Uma da Cunha, im Neuen Schloss Stuttgart mit der Staufenmedaille in Gold ausgezeichnet worden. Honorarkonsul Andreas Lapp aus Stuttgart, der Hauptsponsor des Festivals, und Generalkonsul Mohit Yadav aus München bezeichneten das Indische Filmfestival Stuttgart dabei "als wichtige und lebedige Kulturbrücke zwischen Indien und der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart".

Zum Abschluss der aktuellen Festivalausgabe kündigte Festivalleiter Oliver Mahn an: Festivalleiter Oliver Mahn optimistisch ins Jahr 2023:"Für den 20. Geburtstag des Indischen Filmfestival Stuttgart vom 19. bis 23. Juli 2023 planen wir ein großes Event".