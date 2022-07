Kinocharts USA: Yup!

An den sensationellen Start des Vorgängers "Wir" reicht der neue Film von Jordan Peele, "Nope", nicht heran. Aber der dritte Horrorfilm des vormaligen Comedians, wie alle seine Arbeiten ein Originalstoff ohne Markennamen, schaffte dennoch mühelos den Sprung an die Spitze der amerikanischen Kinocharts.

An den sensationellen Start seines Vorgängers "Wir", der mit 71 Mio. Dollar Boxoffice angelaufen war, reicht der neue Film von Jordan Peele, nicht heran. Aber den Sprung an die Spitze der amerikanischen Kinocharts schaffte Nope", der dritte Horrorfilm des vormaligen Comedians, wie seine Arbeiten zuvor Originalstoffe ohne eingeführten Markennamen, dennoch mühelos: 44,5 Mio. Dollar schaffte der Genrefilm, besetzt mit Oscargewinner Daniel Kaluuya, Keke Palmer und Steven Yeung, an den ersten drei Tagen - immerhin deutlich besser als das erste Wochenende von Peeles Debüt, Get Out", das 2017 mit 33 Mio. Dollar angelaufen war und danach mit einem Gesamteinspiel von 176 Mio. Dollar zur Sensation avancierte. Das Ergebnis von "Nope" mag leicht unter den - hohen - Erwartungen liegen, unterstreicht aber trotzdem einmal mehr, dass auch in der Zeit nach Corona Titel, die nicht Teil eines Franchise sind, das Zeug dazu haben, ein großes Publikum in die Kinos zu locken.

Auf Platz zwei baut Thor: Love and Thunder" weiterhin deutlich ab und schafft es am dritten Wochenende auf 21,2 Mio. Dollar Umsatz. Gesamt steht der Marvel-Film von Taika Waititi nunmehr bei 275,3 Mio. Dollar Kasse. Dahinter hält sich Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" unverändert beachtlich mit 16,8 Mio. Dollar Einspiel am vierten Wochenende. Mit einem Gesamteinspiel von nunmehr 296,9 Mio. Dollar steht der Titel von Illumination Entertainment kurz davor, als erster Animationsfilm seit Beginn der Corona-Pandemie die 300-Mio.-Dollar-Umsatzschallmauer zu überspringen. Auf Platz vier hält sich Der Gesang der Flusskrebse" beachtlich. Die für 23 Mio. Dollar entstandene Bestsellerverfilmung kann nach einem zweiten Wochenende mit 9,8 Mio. Dollar gesamt bereits 37,7 Mio. Dollar Boxoffice vorweisen. Top Gun Maverick" beschließt die Top 5 mit 9,5 Mio. Dollar Kasse am neunten Wochenende. Der erfolgreichste Film des laufenden Kinojahres hat gesamt 635 Mio. Dollar Umsatz vorzuweisen.