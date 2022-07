BR hält an "Dahoam is Dahoam" fest

Der Bayerische Rundfunk kann weiterhin mit seiner täglichen Serie "Dahoam is Dahoam" planen. Der Rundfunkrat des Senders hat in seiner heutigen Sitzung der Produktion weiterer 210 Folgen durch Constantin Television zugestimmt. Was nach Routine klingt, ist in Zeiten, da die Zukunft der ARD-Dailys "Rote Rosen" und Sturm der Liebe" in den Sternen steht, keine Selbstverständlichkeit.

Die Vorabendserie, die montags bis donnerstags im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird, feiert in diesem Herbst ihr 15-jähriges Jubiläum. Die Folgen einer Woche stehen immer schon donnerstags vorab in der Mediathek zum Abruf bereit. Ihre Premiere feierte die Serie am 8. Oktober 2007.

Laut BR verfolgen täglich mehr als 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Folgen im linearen TV. In den Mediatheken von ARD und BR wurde die Serie allein dieses Jahr von Januar bis Juni mehr als 20 Millionen Mal abgerufen.