Belgische Zombie-Komödie "Yummy" feiert deutsche Free-TV-Premiere beim MDR-"Mystery-Sommer"

Am 25. Juli startet das MDR-Fernsehen erstmals die Reihe "Mystery-Sommer", in deren Rahmen bis 29. August jeden Montagabend ein Genrefilm zu sehen sein wird.

Ab 25. Juli lädt das MDR-Fernsehen erstmals zum "Mystery-Sommer". Wie der MDR heute mitteilt, wird bis zum 29. August an jedem Montagabend ein Genrefilm gezeigt, der im Anschluss daran in der ARD-Mediathek abrufbar sein wird. Als deutsche Free-TV-Premiere wird am 15. August Lars Damoiseaux' Zombie-Komödie Yummy" zu sehen sein.

Das Programm des MDR-"Mystery-Sommer" im Überblick:

25.7., 22.35 Uhr: The Hallow", Großbritannien/Irland 2015 (Regie: Corin Hardy)

1.8., 22.50 Uhr: The Descent - Abgrund des Grauens", Großbritannien 2005 (Regie: Neil Marshall)

8.8., 22.50 Uhr: Jenseits des Spiegels", Deutschland 2019 (Regie: Nils Loof)

15.8., 23.00 Uhr: "Yummy", Belgien 2019 (Regie: Lars Damoiseaux)

22.8., 22.10 Uhr: "Beast", Großbritannien 2017 (Regie: Michael Pearce)

22.8., 23.40 Uhr: Der Nachtmahr", Deutschland 2015 (Regie: Achim Bornhak)

29.8., 23.10 Uhr: "Ich seh, ich seh", Österreich 2014 (Regie: Veronika Franz, Severin Fiala)