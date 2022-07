VoD-Charts: Schon wieder zweistellig

"Stranger Things" bleibt in den VoD-Charts die unangefochtene Nummer eins.

Was wäre Netflix aktuell ohne "Stranger Things"? Mit Blick auf das zweite Quartal gab CEO Reed Hastings offen zu, dass die geringer als erwartete Kundeabwanderung, viel mit der Retro-Serie zu tun habe, wenn man nur einen Grund nennen dürfte. Und auch im dritten Quartal scheint sich der Lauf fortzusetzen. Jedenfalls mit Blick auf das Geschehen in Deutschland, wo laut VOD-Ratings von Goldmedia im Auswertungszeitraum 16. bis 21. Juli erneut zweistellige Abrufwerte erhoben wurden. Weiter gut im Rennen: "The Blacklist" mit fast fünf Mio. Klicks.

VoD-Charts

1. Stranger Things 13,4 Mio.

2. The Blacklist 4,49 Mio.

3. The Walking Dead 2,66 Mio.

4. Two and a Half Men 2,55 Mio.

5. Manifest 2,54 Mio.

6. Shameless 2,48 Mio.

7. Friends 2,11 Mio.

8. The Boys 1,94 Mio.

9. Better Call Saul 1,84 Mio.

10. Ms. Marvel 1,82 Mio.

Quelle: VoD-Ratings.com