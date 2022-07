Nicolas Winding Refn kehrt mit "Copenhagen Cowboy" zurück

Nicolas Winding Refn ist nach seiner US-Serie "Too Old to Die Young" und den vorherigen internationalen Filmen für sein nächstes Projekt in sein Heimatland Dänemark und zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, wo er mit dem Gangsterfilm Pusher" 1996 seine Karriere startete und Schauspieler Mads Mikkelsen bekannt machte.

Die bereits abgedrehte Serie "Copenhagen Cowboy", die als Neon-duchtränkter Noir-Thriller beschrieben wird, soll noch dieses Jahr bei Netflix zu sehen sein. Im hierzulande kaum bekannten Ensemble spielt Angela Bundalovic die junge Protagonistin, die sich durch die Unterwelt schlägt. Lola Corfixen und Zlatko Buric, der auch in "Pusher" zu sehen war, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen und Mads Brügger haben weitere Rollen übernommen.

Jenny Stjernströmer Björk, die die Nordic Originals für Netflix verantwortet, zeigt sich "über die Maßen begeistert", den einflussreichen dänischen Filmemacher nach über 15 Jahren, in denen er außerhalb Dänemarks arbeitete, zurückgeholt zu haben. Winding Refn schreibt in einem überschwänglichen und verschwurbelten Statement zur Zusammenarbeit gar von "Netflix Winding Refn".

Der in Cannes ausgezeichnete Drive" ist der prominenteste Titel des in Kopenhagen geborenen, exzentrischen Machers von kunstvollen Genrestoffen mit eingeschworener Fangemeinde. Im Kino war er zuletzt 2016 mit "Neon Demon" vertreten gewesen.