"Corsage" im Wettbewerb von Sarajevo

Marie Kreutzers Film über Kaiserin Elisabeth ist einer von acht Filmen, der in den Spielfilmwettbewerb des Sarajevo Film Festival eingeladen worden ist.

Marie Kreutzers Corsage" ist in den Spielfilmwettbewerb des Sarajevo Film Festival (12. bis 19. August) eingeladen worden, in dem je ein "Heart of Sarajevo" für den besten Film, die beste Regie, die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler vergeben wird.

Der Filmfest-München-Eröffnungsfilm konkurriert um diese Preise mit Aida Begic' "Balada", Paul Negoescus "Oameni De Treabä", Dominik Mencejs "Jezdeca", Noemi Veronika Szakonyis "Hat Hét", Maryna Er Gorbachs "Klondike", Juraj Lerotic' "Sigurno Mjesto" und Ruth Maders Serviam - Ich will dienen".

In den insgesamt 22 Filme umfassenden Dokumentarfilmwettbewerb des Sarajevo Film Festival sind drei weitere deutsche Koproduktionen eingeladen worden: Anabela Angelovskas "Retreat", Visar Jusufis "Wir,....Komposition" und "Edna Provitsialna Bolnitsa" von Ilian Metev, Ivan Chertov und Zlatina Teneva.

Alle Wettbewerbsfilme des Sarajevo Film Festival unter www.sff.ba.