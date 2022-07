US-Boxoffice: "Top Gun Maverick" überholt "Avengers"

"Top Gun Maverick" ist aktuell auf Platz neun der ewigen Bestenliste in den USA vorgerückt; zwei weitere Plätze könnte der erfolgreichste Film in der Karriere von Tom Cruise noch vorrücken.

Mit einem Einspiel von insgesamt 623,8 Mio. Dollar hat Top Gun Maverick" am US-Boxoffice aktuell Marvel's The Avengers" (623,3 Mio. Dollar) überholt und belegt damit Platz neun in der ewigen Bestenliste. Bis auf Platz sieben könnte der erfolgreichste Film in der Karriere von Tom Cruise noch klettern und dabei Jurassic World" (653,4 Mio. Dollar) und "Titanic" (659,3 Mio. Dollar) überholen.

Weltweit hat "Top Gun Maverick" bis dato 1,244 Mrd. Dollar eingespielt und rangiert damit aktuell auf Platz 19 der ewigen Bestenliste. Zu Platz zehn (Fast & Furious 7"; 1,515 Mrd. Dollar) fehlen allerdings noch gut 270 Mio. Dollar.

In Deutschland steht "Top Gun Maverick" aktuell bei knapp gut 27 Mio. Euro und ist damit hinter Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", der es auf etwas mehr als 29,5 Mio. Euro gebracht hatte, zweiterfolgreichster in diesem Jahr gestarteter Film.