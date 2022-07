Regine Bielefeldt und Volker A. Zahn über die Fusion von VDD und K18: "Das Beste aus beiden Welten"

Regine Bielefeldt, Vorstandsmitglied VDD, und Volker A Zahn, Gründungsmitglied Kontrakt 18, über die beschlossene Fusion der beiden Verbände, die Beschäftigungslage für Autoren und den dringenden Wunsch, mehr Geld in die Entwicklung zu stecken.

Der VDD und Kontrakt 18 fusionieren. Wie kam es dazu? Was sind die Hintergründe?

REGINE BIELEFELDT: Es lag ein Gefühl von Aufbruch in der Luft. Der VDD hat seit Oktober einen neuen Vorstand, die Umbenennung des Verbands wurde und wird nach wie vor diskutiert, und die neue Homepage ist überfällig. Diese Faktoren und die guten Erfahrungen, die wir und die Kolleg:innen von Kontrakt 18 in den zahlreichen Terminen der letzten Monate gemacht haben, haben uns auf die Idee gebracht, nicht nur außen alles neu zu machen, sondern auch für eine innere Erneuerung zu sorgen, indem wir aus zwei Interessenvertretungen eine einzige machen!

VOLKER A. ZAHN: In den vier Jahren seit Bestehen von Kontrakt 18 haben wir eine Menge erreicht: Einen Kulturwandel im Umgang mit Drehbuchautor:innen, Augenhöhe bei der Zusammenarbeit, und vor allem: Verträge für unsere Unterzeichner:innen, die verhindern, dass wir die Kontrolle über unsere kreative Arbeit verlieren. Wir können stolz auf das Erreichte sein, aber für uns sind das nur Etappenziele, es gibt noch viele wichtige Dinge zu erledigen... Schon in den letzten Monaten haben wir eng mit dem VDD zusammengearbeitet und zum Beispiel bei den Verhandlungen mit ARD/Degeto oder im Vorfeld der Netflix-Gespräche auch offen kooperiert. Und wir haben beide die Erfahrung gemacht, wie wirkmächtig es ist, wenn wir an einem Strang ziehen. Wir sind an einem Punkt, an dem wir gemeinsam noch sehr viel erreichen können. Wenn wir die Stärken beider Organisationen bündeln, kann etwas richtig Großartiges entstehen.

REGINE BIELEFELDT: Ein Gegeneinander von zwei Gruppen, die gemeinsame Ziele verfolgen, ist kontraproduktiv. Allein der kommunikative Aufwand ... Wir mussten oft in drei Richtungen kommunizieren: In die Mitgliedschaft des VDD, in Richtung Kontrakt 18 und in Richtung unserer Gesprächspartner. Allen lag daran, die Prozesse zu verschlanken und zu vereinfachen. Zudem gibt es keine unbegrenzte Zahl von Menschen, die bereit und in der Lage sind, sich engagiert in die Verbandsarbeit einzubringen. Es war also auch von personeller Seite ein naheliegender Gedanke, die Kräfte zu bündeln. Aber vor allem kommt es uns darauf an, dass wir gemeinsame Ziele auch gemeinsam verfolgen. Das wird nicht einfacher in einem Markt, der immer komplexer wird.

VOLKER A. ZAHN: Das stimmt: Die Arbeit vieler Autorinnen und Autoren verändert sich aktuell sehr stark. Wir sind nicht mehr nur die klassischen Geschichtenerzähler, die ein Buch schreiben, um es irgendwann an Menschen weiterzugeben, von denen wir hoffen, dass sie unsere Vision kapiert haben. Viele von uns verstehen sich eher als Kreatoren denn als Autoren, wir übernehmen im gesamten Prozess der Film- oder Serienherstellung immer mehr Verantwortung. Und genau das wollen wir auch, das war schließlich der Urgedanke von Kontrakt 18! Aber dadurch entstehen nicht nur Konflikte mit unseren kreativen Partnern, die wir mit Rückendeckung eines starken Verbands besser austragen können, sondern auch neue Bedürfnisse, nicht zuletzt finanzieller Art. Kontrakt 18 war immer auch eine aktionistische Gruppe, wir waren laut und anmaßend, Team Attacke, aber das Mandat für Verhandlungen zu Gemeinschaftlichen Vergütungsregelungen (GVR) liegt bei unseren Freunden vom VDD. Hier in Zukunft mitmischen zu können, war für uns auch ein Grund zum Zusammengehen.

REGINE BIELEFELDT: Etwas ist an dieser Stelle für unsere Verhandlungspartnerinnen und -partner natürlich besonders wichtig: Die Neugestaltung des Verbandes wird so erfolgen, dass zu jeder Zeit die Kontinuität und Verbindlichkeit der Verhandlungen garantiert ist! Das wird sich auch nicht ändern, wenn VDD und Kontrakt 18 fusionieren und wir so das Beste aus beiden Welten zusammenbringen.

Wie darf man sich diese Fusion vorstellen? Geht Kontrakt 18 einfach im VDD auf?

REGINE BIELEFELDT: Uns ist es ein Anliegen, wirklich alle Mitglieder aus VDD und Kontrakt 18 mitzunehmen. Gemeinsam diskutieren wir über neue Namen, werden zusammen unsere Corporate Identity neu aufstellen und mit allen über den Look der neuen Homepage abstimmen. Aber vor allem die innere Erneuerung ist ein wichtiger Prozess, der die Weichen für die Zukunft unseres Berufes stellt und den wir gemeinsam angehen wollen. Aktuell formieren sich Arbeitsgruppen aus der Mitgliedschaft, die beispielsweise ein Leitbild, wenn nicht sogar einen Ehrenkodex erarbeiten, um nach innen und außen zu zeigen, wer wir sind und wofür wir eintreten.

VOLKER A. ZAHN: Wir wollen den Spirit unserer vielen aktiven und engagierten Mitglieder in den neuen Verband übertragen. Es wird im Vorfeld der Fusion viel Basisarbeit geben, so dass wir uns auf einem breiten Fundament neu aufstellen können. Das ist kein Projekt, das von Vorständen ausgeheckt und durchgezogen wird, um es am Ende der Mitgliedschaft zum Abnicken vorzulegen.

Sie sprachen das in Arbeit befindliche Leitbild an. Was ist zwingend?

REGINE BIELEFELDT: Man muss unterscheiden zwischen den Sachthemen, mit denen sich der VDD in einem fortlaufenden Prozess beschäftigt, und dem zu kreierenden neuen, moderneren, schlagkräftigeren Verband. Hier kommt es uns darauf an, dass die Dinge, die Kontrakt 18 angestoßen hat, in eine Selbstverständlichkeit überführt werden. So möchten wir erreichen, dass nicht jede und jeder alleine für sich, nackig im Wind stehend, Rechte einfordert, die ich persönlich für selbstverständlich halte, sondern dass man für diese Rechte als Gruppe einsteht, sie verhandelt und durchsetzt und so die Position der Autorinnen und Autoren generell gestärkt wird. Wir sind ein Verband, der viele Autorenpersönlichkeiten und Berufsbilder integriert. Wir freuen uns, wenn auch Kolleginnen und Kollegen den Weg zu uns finden, die als Staffwriter in Writers Rooms arbeiten. Wir wollen uns nicht mehr nur um die Autorin oder den Autor kümmern, die oder der Einzelstücke schreibt, sondern ganz klar in den Serienbereich gehen und die Kolleg:innen dort einladen, mitzutun. Sie sollen uns ihre persönliche berufliche Situation schildern, die Problemfelder aufzeigen, an deren Lösung wir dann gemeinsam arbeiten können.

VOLKER A. ZAHN: Wichtig ist auch, dass wir die Kommunikationskultur, die wir bei Kontrakt 18 gepflegt und etabliert haben, in den neuen Verband überführen. Dadurch, dass wir bei Kontrakt 18 extrem gut vernetzt sind, sind wir ständig über Branchenentwicklungen auf dem Laufenden, wir tauschen uns permanent aus, wir nennen Ross und Reiter, wenn es um die um die Achtung oder Missachtung von Autorenrechten geht, und wir sind dadurch auch kurzfristig kampagnenfähig. Diese Qualitäten bekommen natürlich eine ganze andere Wucht, wenn wir nicht mehr nur 200 Autorinnen und Autoren sind, sondern über 700!

Für Autorinnen und Autoren hat sich schon viel geändert. Es gibt neue Berufsbilder wie den Creative Producer, den Showrunner, das Angebot per se hat sich verändert, es gibt Plattformen, für die der Autor bzw. die Autorin von vornherein eine andere Bedeutung genießt. Was sehen Sie gerade von außen als die stärksten Entwicklungen in der Branche, die sie als Autoren betreffen?

VOLKER A. ZAHN: Meine Frau Eva und ich schreiben seit über 30 Jahren Drehbücher, wir haben also ein paar Entwicklungen mitbekommen. Die wichtigsten Veränderungen haben wir persönlich tatsächlich seit Gründung von Kontrakt 18 gespürt und erfahren. Autor:innen werden anders wahrgenommen, ihre Expertise wird umfassender abgerufen, es gibt einen neuen partnerschaftlichen Umgang mit teamorientierten und zeitgemäß tickenden Kolleg:innen aus der Regie oder von Produktionsseite. Das, was international längst Standard war - und wir reden hier von Selbstverständlichkeiten wie der Anwesenheit des Autors bei Leseproben - beginnt sich endlich auch hierzulande zu etablieren. Aber es gibt natürlich auch Gegenbewegungen: Dass sich Regisseure und Produzenten neuerdings gerne Showrunner nennen und auf der Suche nach Autoren sind, die ihnen eine Geschichte schreiben, entbehrt nicht einer gewissen Komik, zeigt aber leider auch, dass einige Leute in der Branche immer noch nicht verstanden haben, wie serielles Erzählen auf hohem Niveau und nach international gängigen Standards funktioniert. Und dass sich die Filmfestival-Macher:innen aus Hamburg und München beinahe trotzig weigern, die Rolle der Autor:innen in ihrer Programmpräsentation angemessen abzubilden, ist ebenfalls nicht nachvollziehbar.

REGINE BIELEFELDT: Film ist Teamarbeit. Und Teamarbeit funktioniert am besten, wenn man diese partnerschaftlich, respektvoll und auf Augenhöhe gestaltet. Das ist unser Ziel. Das ist das Miteinander, das wir erreichen wollen. Die Kreation, die wir als Autorinnen und Autoren leisten, ist keine grobe Vorlage einer Verfilmung. Sie ist minutiös, präzise gearbeitet. Deswegen wollen wir gemeinsam mit den anderen Gewerken dafür Sorge tragen, dass diese Präzision auch in der Umsetzung einen Niederschlag hat. Das schaffen wir nur, wenn die Zusammenarbeit der Gewerke eng und vertrauensvoll und - ganz wichtig - verbindlich erfolgt. Aus meiner ebenfalls langen Erfahrung in diesem Beruf kann ich sagen, dass wir aufhören müssen, unsere tolle Energie in den Kampf um Macht und Deutungshoheit zu setzen, wir müssen sie in das Produkt investieren. Nur so werden wir zu besseren Filmen und Serien kommen. Das ist mein Appell an die Branche.

Mit welchen Themen befassen Sie sich noch? Wie sieht es mit sozialen Aspekten aus?

REGINE BIELEFELDT: Ich habe ja bereits erwähnt, dass unsere Mitglieder in sehr unterschiedlichen Bereichen aktiv sind. Mir ist wichtig, dass wir auch deren Interessen vertreten, die nicht an vorderster Front bei High-End-Serien aktiv sind. Wir müssen auch die Kolleginnen und Kollegen sehen, die in weniger hochbezahlten Jobs arbeiten. Und wir müssen im Blick behalten, dass es auch in unserem Beruf verschiedene Stadien der Karriere gibt. Das Thema Alter und damit auch das Thema Vorsorge muss ebenso aktiv angegangen werden wir das Thema Berufseinstieg. Um konkret handeln zu können, evaluieren wir die Beschäftigungs- und Honorarsituation unserer Mitglieder. Es gibt angeblich einen War for Talent. Und doch kenne ich Kolleginnen und Kollegen, die am Prekariat entlang schrubben. Auch sie vertreten wir im VDD. UND die hochbezahlten Kreatoren der High-End- Serien. Und alles, was dazwischen liegt. Nur so stärken wir die Sache der Autorinnen und Autoren in der Masse.

Hat sich die Beschäftigungslage für Autorinnen und Autoren nicht merklich gebessert durch die unendliche Produktionsflut?

REGINE BIELEFELDT: Ich persönlich habe tatsächlich eine Beschäftigungssituation wie noch nie zuvor in meinem Leben. Aber wie schon gesagt: Es gibt meine und es gibt andere Karrieren und ganz viel dazwischen. Es ist sehr individuell. Natürlich haben wir Menschen in unseren Reihen, die in der Lage sind, komplexe, emotionale Stoffe zu entwickeln. Wir vertreten aber auch Menschen, die Vorabend und Reihe schrieben, die solide, gute Arbeit abliefern, für die sie anständig bezahlt werden sollen. Das gibt es in jedem Beruf, überall. Es wird zwar mehr Content verlangt. Aber da sitzen auch gerne immer dieselben Leute drauf. Von den Hochschulen wissen wir, dass Anfänger:innen auf einer eher unverbindlichen Basis engagiert werden. Es ist wie ein Durchlauferhitzer, ein "hire & fire". Im schlimmsten aller Fälle werden die Nachwuchstalente verheizt und frustriert, weil sie keine Begleitung haben, weil niemand sie berät.

VOLKER A. ZAHN: Aber auch bei der Honorierung der etablierten Kolleginnen und Kollegen gibt es viel Luft nach oben. Fürstlich bezahlte High-End-Serien sind die absolute Ausnahme, wir hatten zuletzt Honorar-Anpassungen, die weit unter Inflations-Niveau lagen. Bei den Gemeinschaftlichen Vergütungsregelungen brauchen wir also dringend neue Impulse. Die Kolleg:innen, die Fernseh- filme, Serien oder Reihen schreiben, investieren viel Zeit und Energie in ihre Projekte, und der Aufwand steht sehr häufig nicht im Verhältnis zum Ertrag. Meine Frau und ich haben preisgekrönte Fernsehfilme geschrieben, die - runtergerechnet auf den Stundensatz bis zur Erstellung der Drehfassung - sich unterhalb des Mindestlohns abgespielt haben. Wir konnten uns diesen "Luxus" nur leisten, weil wir zu zweit waren und gleichzeitig Serienfolgen geschrieben haben. Ganz nebenbei: Serienfolgen, die von öffentlich-rechtlichen Sendern auch an private Plattformen wie Amazon oder Magenta vertrieben werden. Was diese Deals anbelangt, brauchen wir mit Blick auf die Erlösbeteiligung der Urheber:innen dringend mehr Transparenz. Und wir müssen den Sendern und Produzenten nachdrücklich signalisieren, dass mehr Geld in die Entwicklung von Stoffen fließen muss. Das ist ein Bereich, der hierzulande seit Jahren sträflich vernachlässigt wird, da gehen viele Kolleg:innen oft brutal in Vorleistung. Mehr Geld in die Entwicklung heißt bessere Bücher und also auch bessere Filme und ein attraktiveres Programm.

Entsteht aus der niedrigen Bezahlung nicht auch das Problem, dass ein Autor, wenn er von seiner Arbeit leben will, nicht ausreichend Zeit in ein Drehbuch investieren kann? Es ist ja nicht so, dass deutsche Drehbuchautoren nicht so viel können wie anderswo, sondern dass die Rahmenbedingungen so gesteckt sind, dass nicht genug Zeit in die einzelne Arbeit gesteckt werden kann?

REGINE BIELEFELDT: Das liegt daran, weil die Branche keine Verbindlichkeiten schafft. Ich habe in einer Zeit angefangen, da wurde das Buch geschrieben, dann wurde es gedreht. Das ist vorbei. Sie wissen nicht mehr, welches unserer Pferdchen über die Ziellinie läuft, weil immer mehr Projekte ins Rennen geschickt werden. Durch die Buy-Out-Raten, die bei einem Entwicklungsstopp nicht fließen, fehlen entscheidende Teile des Honorars. Nichts ist mehr planbar. Viele Kolleginnen und Kollegen leben mit dieser großen Unsicherheit, aus der eine Doppel- wenn nicht Dreifachbelastung resultiert. Es ist wie bei einem Orangenbäumchen, das gleichzeitig am Blühen ist, viele kleine grüne unreife Früchte trägt, und dazu noch die vollreifen Orangen, die ordentlich Gewicht haben. Die Pflege eines solchen Orangenbäumchens ist wahnsinnig energieaufwendig ...

Wie ist es um das Honorargefälle in den verschiedenen Genres bestellt?

REGINE BIELEFELDT: Beim Kinderfilm liegt besonders viel im Argen. Dort gibt es weiterhin BuyOut-Verträge, die skandalös niedrig vergütet werden. Wie kann es sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine Offensive starten, damit mehr junge Menschen auf die Mediatheken gehen, dabei aber die ganz jungen Menschen vergessen? Hier liegt aber unsere Zukunft, das ist unser Nachwuchs. Wenn die Basis für gutes Programm, das Drehbuch, nicht angemessen bezahlt wird, ist das nicht nur hochgradig ärgerlich, es könnte sowohl für Autor:innen als auch die Sender existenzbedrohend werden.

Wie ist der aktuelle Stand der Dinge bei den Leitlinien, die die Sender hinsichtlich modernerer Arbeitsbedingungen und ­prozesse und mehr Mitspracherecht aufgesetzt haben?

VOLKER A. ZAHN: So sehr wir es begrüßt haben, dass sich die großen deutschen Sender als Reaktion auf Kontrakt 18 in ihren Leitlinien zum fairen Umgang mit Autor:innen bekannt haben... uns ging es von Anfang an um mehr Verbindlichkeit. Die entsprechenden Gespräche mit Sat1 & ProSieben sind frühzeitig abgerissen. Mit RTL hatten wir einen sehr guten Austausch, im Moment herrscht Funkstille, aber es wird sicherlich weitere Treffen mit den Kölnern geben, der Sender hat sich uns gegenüber als ausgesprochen fair und aufgeschlossen gezeigt. Viel konkreter sind die Signale von ARD/Degeto. Da hat man unsere Kritik, dass die Leitlinien mehr sein müssen als nette Absichtserklärungen, sehr ernst genommen. Gemeinsam mit dem VDD haben wir nach K18-Vorbild Mindeststandards formuliert, die für ALLE Autorinnen und Autoren Vertragsbestandteil werden sollen und gerade vom Sender geprüft werden. Es wäre ein starkes Zeichen der ARD in Richtung der Kreativen, wenn der Sender diese Mindeststandards akzeptieren würde. Und es gäbe hoffentlich einen Dominoeffekt bei den anderen Sendern, schließlich geht es darum, die besten Autor:innen für sich zu gewinnen.

REGINE BIELEFELDT: Wenn wir eine grundsätzliche Vereinbarung erreichen, die man an das jeweilige Projekt anpassen kann, dann ist das ein starkes Signal an uns Autorinnen und Autoren, dass man uns als Vertragspartner ernst nimmt, uns im Boot haben möchte, unsere Expertise würdigt. Das Verrückte an der ganzen Diskussion ist doch: Wir wollen nicht nur etwas, wir bieten auch etwas an! Wir heben die Hand, weil wir MEHR machen wollen, weil wir bereit sind, uns stärker einzubringen, weil wir ein Projekt zu einem bestmöglichen Ergebnis führen wollen! Wer kann denn da Nein sagen? Das ist wie die Extrakugel Eis!

VOLKER A. ZAHN: Die Leitlinien der Sender waren von Anfang an so vage formuliert, weil bestimmte Kreise in der Branche Panik geschürt haben, wonach die Erweiterung von Autor:innen-Rechten zu schlimmsten Verwerfungen im Produktionsprozess führen wird. Da wurden die absurdesten Schreckensszenarien an die Wand geworfen, und es gab nicht wenige K18-Kolleg:innen, die wegen unserer Selbstverpflichtung entweder gar nicht erst verpflichtet wurden oder deren Projekt geplatzt sind, weil sie auf K18-konforme Vertragsbedingungen bestanden haben. Nach vier Jahren Kontrakt 18 können wir konstatieren: Es ist nicht ein einziges Projekt wegen unserer Selbstverpflichtung in Schieflage geraten. Im Gegenteil: Viele Menschen in der Branche - nicht zuletzt übrigens die Schauspieler:innen - schätzen die neue starke Rolle der Autor:innen! Die Qualität der Produkte hat sich verbessert. Und das war ja auch von Anfang an unser Bestreben: Es ging nicht um Egos, um Macht, es ging uns darum, Filme und Serien besser zu machen.

REGINE BIELEFELDT: Genau: Es geht um die Solidarität der Gewerke und um die Solidarität der Autorinnen und Autoren untereinander. Deswegen fusionieren wir: Das Ego gehört in die Garage, die Geschichte nach vorn!

Das Gespräch führten Barbara Schuster & Thomas Schultze