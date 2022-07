Baugenehmigung für Großstudio in Irland

Die Hammerlake Studios sind mit ihrem Vorhaben, Irlands größten Studiokomplex zu bauen, mit der jüngst erfolgten Genehmigung durch das Westmeath County Council einen wichtigen Schritt weiter. Die endgültige Entscheidung soll im September fallen. Die Hammerlake Studios wollen auf einem 25 Hektar großen Gelände im Lough Sheever Corporate Park, 55 Minuten vom Flughafen Dublin entfernt, einen Studio-Campus für Film- Fernseh- und Content-Produktionen im weitesten Sinne errichten. Die Studio-Manager werben mit einem erheblichen Benefit für die lokale und nationale Wirtschaft, für den Dienstleistungssektor, das Bildungswesen und die Kulturschaffenden. Die Baumaßnahmen sollen in zwei Phasen stattfinden. In Phase eins steht der Bau von vier Studios auf einem 236.000 Quadratmeter großen Areal auf dem Plan. Die ersten Filmproduktionen könnten demnach im ersten Quartal 2024 dort entstehen. Nach Abschluss der ersten Phase soll das Studio der lokalen Wirtschaft in Mullingar jährlich schätzungsweise 50 Mio. Euro einbringen. In der zweiten Phase, für die die Hammerlake Studios im Sommer 2023 den Bauantrag stellen wollen, soll der Campus um sieben Studios erweitert werden, so dass sich die Gesamtfläche auf 460.000 Quadratmeter erhöht. Hammerlake rechnet mit mindestens 1000 Arbeitsplätzen, wenn die zweite Phase im Jahr 2025 voll in Betrieb genommen wird. Das Bauvorhaben ist von Nachhaltigkeit geprägt. Neben einer isolierten Bausubstanz zur Verringerung von Wärmeverlusten kommen u.a. Wasserspar- und auffanganlagen, energiesparende Beleuchtung und Ladestationen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz. Sonnenkollektoren sorgen für eigenen (grünen) Strom bzw. machen das Studio vom allgemeinen Stromnetz unabhängiger.