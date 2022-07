Sophie Rendl von der österreichischen Vertrauensstelle VERA: "Es geht um kollektive Verantwortung"

Im Herbst geht die Vertrauensstelle VERA in Österreich an den Start. Die Juristin Sophie Rendl, die sie leiten wird, über das Vorhaben, das Angebot und die aktuell wieder aufgeflammte Metoo-Debatte in der österreichischen Filmbranche.

Ab Herbst geht die Vertrauensstelle VERA in Österreich an den Start. Sophie Rendl, die sie leiten wird, über das Vorhaben, das Angebot und die aktuell wieder aufgeflammte Metoo-Debatte in der österreichischen Filmbranche.

Wie kam es zur Initiierung der Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch, Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport, die im Herbst 2022 ihre Arbeit aufnimmt?

SOPHIE RENDL: Die neu geschaffene Vertrauensstelle wird den Namen VERA tragen, weil er mit seiner Bedeutung - Glaube, Vertrauen, Zuversicht - sehr gut passt. Die Einrichtung wurde im März 2021 durch den Kulturausschuss des Österreichischen Nationalrats initiiert mit einem Auftrag an das zuständige Ministerium. Der Aufbau hat sich in mehrere Phasen untergliedert. Zu Beginn gab es einen breit angelegten Rechercheprozess mit der Fragestellung: Braucht es das? Gibt es Bedarf? Wobei uns allen bewusst war, dass es in diesen Bereichen begünstigende Umstände für Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt, gibt. Ein umfassender Bericht belegte schließlich die Notwendigkeit mit konkreten Zahlen. Er basierte unter anderem auf einer Online-Umfrage unter Beschäftigten aus Kunst, Kultur und Sport mit der Fragestellung nach Erfahrungen mit Machtmissbrauch und Gewalt und inwiefern Betroffene die Möglichkeit sehen, sich mit ihren Erfahrungen an eine Stelle oder an eine Person zu wenden, wo sie auch das Vertrauen haben, dass das nicht gegen sie verwendet wird. Sensible Dinge dieser Art betriebsintern vorzubringen, ist immer ein Risikofaktor. Nach der Recherche ging es an die konkrete Umsetzung.

Wer finanziert die Vertrauensstelle?

SOPHIE RENDL: VERA wird von zwei unabhängigen Vereinen betrieben, einem Verein aus dem Sport, 100 % Sport, den es schon sehr lange gibt, und einem Kulturverein, der getragen wird von fast allen Interessenvertretungen im österreichischen Kunst- und Kulturbereich. Hundertprozentiger Fördergeber von VERA ist das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport, kurz BMKÖS. VERA ist jedoch dort nirgendwo organisatorisch noch personell eingegliedert, um die Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Welchen Background bringen Sie mit?

SOPHIE RENDL: Ich bin Juristin mit der Spezialisierung auf Antidiskriminierung, Frauenrechte und Menschenrechte sowie Ko-Gründerin des frauenpolitischen Vereins Frauendomäne, über den ich mich sehr viel mit Fragestellungen befasse zur Schaffung eines sicheren Umfelds für Frauen, zur Vorbeugung von Belästigung und Diskriminierung und darüber hinaus Überlegungen angehe, wie eine Struktur aussehen muss, damit Menschen frei von Diskriminierung sprechen, leben, auftreten können.

Was genau wird die Vertrauensstelle anbieten?

SOPHIE RENDL: VERA stützt sich auf zwei Pfeiler. Der eine ist die Einzelfallberatung, wo betroffene Personen von geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl psychologische als auch juristische Unterstützung bekommen können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sehr viele in einem ersten Moment Belästigungen und Gewalterfahrungen nicht einordnen können. Das ist generell eines der größeren Probleme, weil sich hier nicht alles im Strafrecht abspielt, sondern der Großteil unter dieser Schwelle. Die betroffenen Personen erhalten von uns eine Einordnung ihrer Situation, zudem zeigen wir Handlungsmöglichkeiten auf, bei denen wir sie auf Wunsch dann auch begleiten. In Österreich gibt es für alle möglichen Formen von Diskriminierung und Belästigung natürlich bereits ein sehr gut ausgebautes Netz. Mit den bereits existierenden Einrichtungen werden wir auch kooperieren, da wir selbst im Einzelfall gar nicht das Pouvoir haben, um zum Beispiel vor Gericht zu ziehen. Unsere Aufgabe ist, Situationen einzuordnen. Denn die vermeintliche Unantastbarkeit der Kunstfreiheit oder des "genialen Regisseurs", kann nicht alles entschuldigen. Das ist eine Mähr, mit der viele Verhaltensweisen hingenommen werden. Selbst viele Betroffene sagen: Das ist halt so, das muss ich durchmachen, wenn ich eine Karriere in diesem Bereich haben will.

Und auf was zielt der zweite Pfeiler Ihres Angebots ab?

SOPHIE RENDL: Von Anfang an haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, dass die Einzelberatung wichtig ist. Genauso wichtig ist es jedoch, dass wir auf eine systemische Veränderung hinwirken und dabei eine Art kollektive Verantwortung für den Schutz von einzelnen Personen übernommen wird, auf politischer, auf institutioneller, auf gesellschaftlicher Ebene. Die Probleme sind schließlich systemimmanent, in fast allen Arbeitsverhältnissen gibt es Formen von Machtmissbrauch, Mobbing, Belästigung oder Diskriminierung. Unsere gesellschaftliche Struktur ist leider so aufgebaut, dass viele Menschen von diesen Fakten betroffen sind. Deshalb ist es unsere Aufgabe, uns auch um strukturelle Maßnahmen zu kümmern, um auf Veränderungen hinzuwirken. Dazu zählen Themenfelder wie Präventionsarbeit, Kommunikationsarbeit und Bewusstseinsbildung. Auch mit den Förderungen, die ein interessanter Hebel sein können, werden wir uns beschäftigen. Betriebe wie Produktionsfirmen, Institutionen aus dem Kulturbereich allgemein müssen im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht für ihre Angestellten ein sicheres Umfeld schaffen, vor allem wenn sie einen hohen Anteil an öffentlichen Steuergeldern über zum Beispiel Filmförderungen bekommen.

Inwiefern arbeiten Sie mit der an der Österreichische Filmakademie angegliederten Anlaufstelle "#we_do" zusammen?

SOPHIE RENDL: #we_do war eine der Organisationen, die wir von Anfang an in den Rechercheprozess miteinbezogen haben. Es ist uns wichtig, dass sich VERA in die bereits vorhandenen Strukturen eingliedert. #we_do hat insofern Pionierarbeit geleistet, als sie auf die #Metoo-Bewegung, die in den USA ihren Anfang nahm, sehr schnell reagiert und diese Anlaufstelle für den Bereich Film geschaffen haben, die auch jetzt in Anbetracht der aktuellen Situation in Österreich sehr gut genutzt wird - leider sehr gut genutzt werden muss.

Was sind Key Points Ihrer Recherche, die Sie im Vorfeld der Umsetzung gemacht haben?

SOPHIE RENDL: Das Bemerkenswerteste war, dass der Großteil der Befragten aus Kunst und Kultur, nämlich knapp 70 Prozent, bereits einen Übergriff erlebt haben. Das überrascht leider niemanden, wenn man es hört, dennoch ist es etwas, was man nicht oft genug betonen kann. Die am häufigsten angegebenen Diskriminierungsformen waren Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität, gefolgt von Mobbing und sexueller Belästigung. Immer wieder kristallisierte sich in den Erfahrungsberichten auch die besondere Problematik bei Film- oder Theaterarbeiten heraus, wo eine Gruppe von Leuten über einen gewissen Zeitraum sehr intensiv und isoliert an einem Werk arbeitet und bei einem Vorfall weder eine Unterstützung von innen vorhanden ist, noch auf ein Korrektiv von Außen zugegriffen werden kann. Ganz besonders für den Bereich Film/Theater sind die starken Hierarchien und die große Machtdifferenz, die es gibt. Das ist ein Nährboden für Grenzüberschreitungen, denn Machtmissbrauch entsteht dort, wo es Hierarchien gibt und wo es die Macht gibt, diese Hierarchien auch auszunutzen. Die #Metoo-Bewegung hat außerdem gezeigt, dass man Frauen weniger zuhört. Wenn sich Frauen in der Öffentlichkeit gegen Männer aussprechen, sagt ein Teil der Gesellschaft immer, dass das nicht stimmen kann, dass es hier nur um Aufmerksamkeitshascherei geht.

Sind Sie eine Befürworterin von neuen Berufsbildern wie des Intimacy Coordinators?

SOPHIE RENDL: Im Endeffekt geht es bei Berufen wie dem Intimacy Coordinator darum, dass ein externes Korrektiv vorhanden ist, dass ein Umfeld geschaffen wird, wo jemand hinschaut und auch aktiv eingreift. Wichtig ist, dass man einerseits Tätern die Möglichkeit nimmt, andererseits aber auch innocent bystanders, Leute, die weder Betroffene noch Täter sind, stärker miteinbezieht und hier auch auf Zivilcourage setzt. Oftmals schreiten die Menschen aus dem Umfeld nicht ein, weil sie nicht wissen, ob das nun eine Grenzüberschreitung oder noch OK war oder betroffene Personen nicht bevormunden wollen. Dieser Aspekt gehört auch zur angesprochenen kollektiven Verantwortung. Wir müssen weg von dem Thema, dass es immer an Einzelpersonen hängt sich zu melden, sich auf eigene Faust durchzukämpfen.

Das Österreichische Filminstitut hat im Zuge der aktuellen Debatte bereits seinen Code of Ethics an Förderverträge gekoppelt. Ein erster wichtiger Schritt?

SOPHIE RENDL: Maßnahmen dieser Art sind absolut sinnvoll. Bestehende Regelwerke, auf die man sich geeinigt hat in dieser Form mit einzubeziehen, ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Ein ähnliches Beispiel ist der vom BMKÖS ausgehende Fairness-Prozess, zu dessen Ergebnissen auch ein Fairness Codex zählt, der Leitlinien für eine verbesserte Zusammenarbeit aller, die an Kunst und Kultur in Österreich beteiligt sind, beinhaltet.

In Österreich flammt die #Metoo-Debatte derzeit neu auf. Nachdem Filmemacherin Katharina Mückstein ihre Erfahrungen auf Instagram postete, ist eine Lawine ins Rollen gekommen. Was muss jetzt geschehen?

SOPHIE RENDL: Solche aktivistischen Aktionen helfen natürlich. Die #Metoo-Bewegung ist eine der wichtigsten Bewegungen, die es für das Bewusstsein um sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt gegeben hat. Die Aktion von Katharina Mückstein ist sehr mutig, und es ist wichtig, dass so viele Betroffene ihre Geschichte erzählt haben. Auf keinen Fall darf passieren, dass dieses aktivistische Moment nicht genutzt wird, um strukturell etwas zu verändern. Organisationen wie VERA, wie #we_do müssen dranbleiben. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass Grassrootsbewegungen wichtige Starting Points sind, um aus der Gesellschaft heraus zu signalisieren: "Wir möchten etwas anders haben". Wichtig ist jedoch zu verstehen, dass langfristige strukturelle Änderungen jedoch auch von politischer Seite umgesetzt werden müssen.

Das Gespräch führte Barbara Schuster