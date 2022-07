Kitzbühel eröffnet mit "Rubikon"

Das Filmfestival Kitzbühel eröffnet seine 10. Jubiläumsrunde am 23. August mit dem österreichischen Science-Fiction-Film "Rubikon" von Leni Lauritsch, der in Karlovy Vary Weltpremiere feierte. Im Wettbewerb werden 45 Filme präsentiert. Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an Schauspieler Heiner Lauterbach. Neben dem Filmtheater Kitzbühel gibt es auch wieder Vorführungen beim Autokino am Hahnenkammparkplatz und bei "Kino am Berg" auf dem Kitzbüheler Horn freuen. Das Branchenprogramm umfasst ein Panel unter dem Header "Swimming With the Sharks" und eine Podiumsdiskussion zum Thema "Alles immer, überall und im Übermaß - das Publikum in der digitalen Zeitenwende".

Michael Reisch, Geschäftsführer Film und Programm sowie Mitgründer des Festivals, sagt zum Jubiläum: "Dass wir in diesem Jahr zum zehnten Mal großartige Gäste aus der nationalen und ausländischen Filmindustrie in Kitzbühel begrüßen dürfen, freut uns sehr und macht uns auch ein wenig stolz. Gemeinsam mit meinem Team kann ich schon heute ein großartiges Programm versprechen. Mit 'Rubikon' präsentieren wir gleich zum Auftakt ein echtes Highlight made in Austria. Viele weitere Höhepunkte werden folgen. Filmfans und auch all jene, die es künftig werden wollen, dürfen sich auf sieben großartige Tage bei uns in Kitzbühel freuen."