Canal Plus an Orange-Divisions interessiert

Vivendi-Tochter Canal Plus befindet sich laut Medienberichten in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme der Film- und Pay-TV-Sparte von Orange.

Die Canal Plus Group befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme der Film-, TV- und Pay-TV-Einheiten des französischen Telekommunikationsunternehmens Orange. Den Medienberichten zufolge könnte eine Einigung auch den Erwerb der Content-Sparte Orange Studio beinhalten, die Filme koproduziert, ins Ausland verkauft und in Frankreich vertreibt. Canal Plus besitzt bereits ein Drittel der Orange-Pay-TV-Einheit OCS (Orange Cinema Series). OCS besitzt wiederum einen mehrjährigen Exklusivvertrag mit HBO (Warner Bros. Discovery), der wohl Anfang 2023 ausläuft. Allerdings, so die Vermutung von Branchenexperten, hätte Canal Plus gegebenenfalls die Möglichkeit, einen neuen Vertriebsvertrag mit WBD abzuschließen, der eventuell den von WBD favorisierten Kombidienst (HBO Max/Discovery) umfassen könnte.

Seit einiger Zeit wird Canal Plus auch Interesse an einer Minderheitsbeteiligung an der Lionsgate-Tochter Starz/Starzplay nachgesagt.