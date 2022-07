FFA-Evaluierungsbericht skizziert Marktentwicklung bis 2028

Einen derart deutlichen Hinweis findet man in Marktstudien dann doch eher selten: "Nach Aussagen auch der einbezogenen Dienstleister unterliegen Prognosen (...) aktuell trotz methodisch reflektiertem Vorgehen einer massiverhöhten Unsicherheit bzw. lassen Evaluierungsauftrag und -vorgehen trotz aller Expertise eine belastbare Aussage bzw. gar Quantifizierung langfristiger Entwicklungen kaum zu", heißt es in der Einleitung zum "Evaluierungsbericht zur Entwicklung des Abgabeaufkommens vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation des Filmmarktes in Deutschland", den die FFA in Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung aus § 171 FFG nach 2015 und 2019 zum dritten Mal im Vorfeld einer FFG-Novellierung vorgelegt hat.

Der Hintergrund dieser klaren Einschränkung liegt auf der Hand - vor allem die Pandemie und der russische Überfall auf die Ukraine sorgten mit allen ihren Folgen für Weltwirtschaft, Energie- und Rohstoffversorgung für eine Situation, in der Prognosen in den einzelnen Abgabebereichen "in einem im Vergleich zu den vorherigen Evaluierungsberichten massiv instabileren gesamtwirtschaftlichen Umfeld bzw. deutlich unter VUKA-Einfluss - volatil, unsicher, komplex und ambivalent - erstellt" werden mussten, wie es ebenfalls in der Einleitung zu der über 130-seitigen Studie heißt.

Die Neuauflage des Evaluierungsberichtes zum Download

Lohnt sich ein Blick in die Studie dennoch? Auf jeden Fall, denn auch wenn die konkreten Zahlen bestenfalls ein Anhaltspunkt sein mögen, werden sie doch um konkrete Ausführungen zu den Faktoren ergänzt, die den Einschätzungen zugrunde liegen - und zu den Faktoren, die die vorhergesagten Ergebnisse noch deutlich beeinflussen könnten.

Letzteres gilt natürlich auch für das Kinosegment - für das der Bericht zunächst einmal ein alles andere als positives Szenario entwirft. Zwar muss man einschränken, dass die GfK in ihren Analysen Besuche unterhalb der Altersgrenze von zehn Jahren grundsätzlich nicht erfasst, dennoch zeigt sich in der Prognose bis 2028 ein beunruhigendes Bild. Auffällig ist übrigens - wie schon in der FFA-Studie "Kinobesucher:innen 2021" - eine Diskrepanz zwischen FFA- und GfK-Bilanzierung. Denn während erstere für das vergangene Jahr 42,1 Mio. Tickets und 373,2 Mio. Euro Ticketumsatz zählte, sieht die GfK ein Boxoffice von 378 Mio. Euro bei nur 40 Mio. Besuchen. Dies aber nur am Rande.

Denn abweichende Zahlen hin oder her - geht es nach der Einschätzung der Analysten, werden die deutschen Kinos zunächst einmal nicht mehr an die Ergebnisse von vor der Pandemie anknüpfen können. 649 Mio. Euro stünden demnach für 2022 noch zu erwarten (Mitte Juli betrug der Zwischenstand laut Comscore rund 331 Mio. Euro), für 2023 und 2024 sieht man eine weitere Erholung auf zunächst 766, dann 798 Mio. Euro, bis 2028 sollen die Umsätze dann allerdings kontinuierlich (wenn auch jeweils nur sehr leicht) sinken; laut der Experteneinschätzung ginge es zwischen 2023 und 2028 um 1,9 Prozent (auf 751 Mio. Euro) abwärts.

Unter dem Strich läge (nach GfK-Zählung) das Kinoergebnis 2028 damit um 26 Prozent unter jenem aus 2019 - und das im "günstigsten" der drei berechneten Szenarien. Insbesondere längerfristige Pandemie-bedingte Einschränkungen würden im Zehn-Jahreszeitraum in einem zweiten Szenario für ein Minus von 29 Prozent sorgen, in einem dritten Szenario für eines in der Größenordnung von fast einem Drittel (auf dann nur noch 692 Mio. Euro).

So weit, so schlecht. Allerdings wird in der Untersuchung (neben den schon eingangs genannten Einschränkungen) gleich mehrfach ausdrücklich darauf verwiesen, dass die prognostizierte rückläufige Entwicklung des Kinomarktes "durch etwaige Maßnahmen der Kinobranche positiv beeinflusst werden kann" - im weiteren Verlauf des Textes ist sogar von "nennenswert positiv" und "signifikant positiv" die Rede. "Erste - vorsichtige - Abschätzungen" (wie es wörtlich heißt) der GfK gehen demnach davon aus, dass sich bei Aktivierung eines Teils der "Potenzial-Zielgruppen" ein Umsatzzuwachs von 100 bis 130 Mio. Euro bzw. 10 bis 15 Mio. Tickets gegenüber den vorausgesagten Zahlen erzielen lässt.

Die GfK staffelt (auf Seite 48 des Dokuments) angeratene Maßnahmen in kurz-, mittel- und langfristige sowie kontinuierliche und sieht nach der kurzfristigen Reaktivierung von "Corona-Abwandernden" erst die "Zwei-Jahres-Besucher:innen" und dann die "kinoaffinen Nicht-Kinogänger:innen" im Fokus, während die Sozialisierung künftiger Besucher:innen die "kontinuierliche" Aufgabe sei.

Dabei sieht die GfK auch den Staat in der Pflicht. Wörtlich heißt es im Bericht: "Neben Maßnahmen aus der gesamten Kinobranche im Hinblick auf Ansprache, Kommunikation, inhaltlichen Angeboten, Incentivierung etc. werde für die beschriebene Aktivierung von potenziellen Kinogänger*innen und die hiermit verbundene Vitalisierung des Kinomarktes nach Aussagen der GfK auch eine entsprechende Unterstützung von staatlichen Stellen - u. a. auf Basis von positiven Beispielen aus anderen europäischen Kinomärkten - notwendig sein."