Viaplay steigert Abo-Zahlen

Die Viaplay Group hat ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Demnach stieg die Zahl der zahlenden Abonnenten im Vergleich zum Vorjahr um 69 Prozent auf 5.549.000. In Q2 seien gegenüber dem vorangegangen Quartal 766.000 Abonnenten hinzugekommen.

Der Umsatz kletterte um 18 Prozent auf3.725 Mio. SEK. Das Betriebsergebnis betrug in Q2 205 Millionen SEK (19,6 Mio. Euro). Das Streaming-Segm,ent, also die Viaplay-Plattformen, trugen 42 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Das internationale Viaplay-Geschäft, also Territorien außerhalb der Nordics, verzeichnete im Quartal einen Zuwachs von 307.000 Abonnenten und laut Viaplay Group ein entsprechendes Umsatzwachstum. Zeitnah will die Unternehmensgruppe Premier League-Spiele in den Niederlanden, Polen und den baltischen Staaten zeigen.

Außerdem gab die Viaplay Group bekannt, eine Vereinbarung zur Übernahme des britischen Sportstreaminganbieters und TV-Channel-Betreibers Premier Sports geschlossen zu haben. In Großbritannien soll Viaplay im Herbst eingeführt werden. Zudem wurde Edward Breeze zum SVP & Head of Sports UK ernannt.