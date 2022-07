Cinecittá übergibt Spende an Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg

Aus der Not eine Tugend gemacht haben die Betreiber des Cinecittá während einer insgesamt über einjährigen Phase der Pandemie. Denn aufgrund notwendiger Einlasskontrollen war der Zugang zum Nürnberger Multiplex, das in normalen Zeiten über zahlreiche offene Türen verfügt, ausschließlich über den Haupteingang am Gewerbemuseumsplatz möglich. Das Foyer des CineMagnum, das normalerweise gerne von Besuchern der Deluxe-Kinos und des ehemaligen Imax-Saales genutzt wird, war dementsprechend geschlossen.

Da auch zum Kinobesuch zeitweise ein Corona-Schnelltest erforderlich war, ergab sich eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Leonda, das in diesem Foyer ein professionelles Testzentrum einrichtete. Eine Erleichterung für Besucher des Kinos, die keine zusätzlichen Wege in Kauf nehmen mussten - und dank der zentralen Lage in der Innenstadt umgehend auch Anlaufstelle für viele andere Menschen, die auf Testnachweise angewiesen waren.

Statt einer Miete für die Nutzung des Foyers wurde vereinbart, dass pro durchgeführtem Test ein Betrag an die Betreiber des Cinecittá fließen sollte, der zu einem späteren Zeitpunkt gespendet werden würde. Mit dem Wegfall sämtlicher Auflagen für den Besuch von Kino und Gastronomie endete im Mai die erfolgreiche Zusammenarbeit von Leonda und dem Cinecittá - insgesamt war bis zu diesem Zeitpunkt eine Spendensumme in Höhe von stattlichen 12.500 Euro zusammengekommen. Diese Spende wurde nun von Cinecittá-Geschäftsführerin Laura Weber gemeinsam mit André Langer und Tarek Klai vom Leonda Testzentrum an den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg, vertreten durch André Winkler, übergeben.

"Für uns war schnell klar, dass die Spendensumme an den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg gehen soll. Anfang März hatten wir, schockiert durch die Nachrichten aus der Ukraine, schon eine gemeinsame Aktion mit den Nürnberger Kinos zugunsten unserer Partnerstadt Charkiw initiiert. Der Verein organisiert gewissenhaft und zielgerichtet, wo gerade Unterstützung benötigt wird und leitet Spenden effektiv und verantwortungsvoll weiter. Wir sind froh, auf diese Art helfen zu können und danken dem Partnerschaftsverein ausdrücklich für sein tolles Engagement", so Laura Weber.