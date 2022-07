VAUNET: SVoD überholt Pay-TV

Für bezahlte Videoinhalte (Paid-Video-on-Demand) und Pay-TV wurde in 2021 mehr Geld ausgegeben als im Vorjahr. Laut der vom VAUNET - Verband Privater Medien veröffentlichten Publikation "Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland 2021/2022" stiegen die Gesamtumsätze um 13,1 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro. Der höchste Zuwachs erfolgte durch die Nutzungsart SVoD: Mit Streaming-Abos wurden 2021 2,1 Mrd. Euro erwirtschaftet; 2020 waren es 1,6 Mrd. Euro. Pay-TV legte leicht um 2,1 auf 2,2 Mrd. Euro zu. Transaktionales VoD (EST/TVoD) kam 2021 in Summe auf eine Umsätzhöhe von 0,5 Mrd. Euro.

Für 2022 erwartet der Verband Gesamtausgaben von 5,1 Mrd. Euro. Davon werden voraussichtlich 2,4 auf SVoD und 2,3 Mrd. Euro auf Pay-TV entfallen. Mit Streamingabos würden also erstmals höhere Umsätze erzielt, als mit klassischem Pay-TV.

Die Zahl der Pay-TV-Abonnenten in Deutschland beziffert der VAUNET für 2021 auf 8,1 Mio. (2020: 8,0) und die AGF-lizenzierten Pay-TV-Programme erreichten im zurückliegenden Jahr mit bis zu 22,6 Mio. Pay-TV-Zuschauer im Oktober 2021 sowie mit über 21 Mio. Zuschauern im Durchschnitt im gesamten vierten Quartal 2021 demnach neue Reichweitenrekorde. Die Zahl der SVoD-Konsumenten lag zum Jahresende 2021 deutschlandweit bei 19,3 Mio. und soll im laufenden Jahr laut VAUNET-Prognose die 20-Mio.-Marke überschreiten.

In der DACH-Region erreichten die Gesamtumsätze 2021 ein Gesamtvolumen von 5,6 Mrd. Euro.