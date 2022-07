Zwei neue "Bozen-Krimis" abgedreht

Zwei neue "Bozen-Krimis" sind im Kasten: Aktuell hat die ARD Degeto die Folgen 17 und 18 abgedreht, "Weichende Erben" beziehungsweise "Die Todsünde". Neben dem Stammensemble Chiara Schoras, Gabriel Raab, Charleen Deetz, Lisa Kreuzer und Hanspeter Müller-Drossaart spielen in Episodenrollen unter anderem Oliver Mommsen, Saro Emirze, Sebastian Gerold, Jan Messutat, Oliver Stokowski, Meike Droste, Bert Tischendorf, Linda Berthold, Annalena Hochgruber, Simon Frühwirt, Rojan Juan Barani. Gedreht wurde vom 10. Mai bis zum 15. Juli 2022 in Bozen, Brixen, Margreid an der Weinstraße, Schnalstal, Eppan und Umgebung.

In "Weichende Erben" verschlägt es Chiara Schoras alias Kommissarin Sonja Schwarz in die naturverbundene Welt der Waaler, der Wächter der traditionellen Bewässerungskanäle, und muss in einem Mordfall an einer Frau ermitteln, die tot in einem dieser Kanäle gefunden wird. In "Die Todsünde" wird die Ermittlerin von einem Neugeborenen überrascht, das vor ihrer Tür abgelegt wurde, und kurz darauf mit dem Tod einer jungen Frau konfrontiert.

"Der Bozen-Krimi" ist eine Produktion der Merfee Film- und Fernsehproduktion (Produzent: Eberhard Jost) im Auftrag der ARD Degeto (Executive Producer: Christoph Pellander) für die ARD für den Sendeplatz DonnerstagsKrimi im Ersten. Regie führte Sabine Derflinger. Das Drehbuch zu "Weichende Erben" stammt von Mathias Klaschka nach einer Idee von Martina Mouchot, das Drehbuch zu "Die Todsünde" schrieb Sven Halfar. Die Redaktion verantworten Patrick Noel Simon und Katja Kirchen (beide ARD Degeto).