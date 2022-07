Lawrence auf dem "Causeway" unterwegs mit Apple

Jennifer Lawrence, zuletzt in Adam McKays Netflix-Hit "Don't Look Up" zu sehen, ist Hauptdarstellerin und Produzentin des Dramas "Causeway", das von Apple und A 24 herausgebracht wird.

Jennifer Lawrence, zuletzt in Adam McKays Netflix-Hit Don't Look Up" zu sehen, ist Hauptdarstellerin und Produzentin des Dramas "Causeway", das von Apple und A 24 herausgebracht wird. Die Oscar- und Globe-prämierte Lawrence spielt an der Seite von Brian Tyree Henry aus der Serie Atlanta" eine Soldatin, die nach ihrem Einsatz nach Hause nach New Orleans kommt und sich ins zivile Leben nur schwer gewöhnen kann. Lila Neugebauerr, die bisher am Theater inszenierte, gibt mit dem Drama ihr Kinodebüt. Ottessa Moshfegh, Luke Goebel und Elizabeth Sanders schrieben das Drehbuch.

Neben Lawrence und ihrer Partnerin in der Firma Excellent Cadaver, Justine Ciarrocchi, gehören IAC Films, IPR.VC, A 24 sowie Neugebauer zum Produktionsteam. Apple Original Films stieg neu ein. Die Firma ist bereits Partner bei Lawrences und Ciarrocchis nächsten Projekten, Bad Blood" über den Aufstieg und Fall der Theranos-CEO Elizabeth Holmes von McKay und ein Biopic über Agentin Sue Mengers, das Paolo Sorrentino inszenieren soll.

Der Kino- und Streaming-Start-Termin für "Causeway" stehen noch nicht fest. Scott Rudin war ursprünglich als Produzent an Bord, zog sich im vergangenen Jahr nach Vorwürfen über sein aggressives Verhalten aus dem Business zurück.