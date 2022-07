RealD obsiegt in weiterem Patentstreit

Wie RealD mitteilte, hat sich der Spezialist für 3D-Projektion vor dem Landgericht Düsseldorf in einem weiteren Patentrechtsstreit durchgesetzt. Demnach verletze die 3D-Lösung DepthQ CineBright von Lightspeed Design, Inc. zwei von RealD in mehreren europäischen Territorien gehaltene Patente. Das Gericht habe RealD nicht nur Schadenersatz zugesprochen, sondern auch einen Produktrückruf angeordnet.

"RealD investiert erhebliche Ressourcen in sein Ziel, das bestmögliche Bild zu liefern. Um Forschung und Entwicklung weiterhin auf diesem Niveau betreiben zu können, müssen wir Rechtsverletzer zur Verantwortung ziehen, wenn sie patentierte Technologie kopieren - und wir sind erfreut, dass dieses deutsche Gericht genau das getan hat", so RealD-CEO Travis Reid.