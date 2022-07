FFA-Sonderförderung auch für Kinos

Nicht nur im Bereich Produktion und Verleih gleicht die FFA auch in diesem Jahr Pandemie-bedingte Verwerfungen mit einer Sonderförderung aus, sondern sie stellt eine solche nach § 2 FFG in Verbindung mit der Kinoreferenzförderung auch Filmtheatern zur Verfügung. Ziel der Maßnahme sei es, Kinoleinwände zu unterstützen, welche aufgrund des pandemiebedingten Besucherrückgangs die notwendige Mindestanzahl der Besucherpunkte in der Kinoreferenzförderung nicht erreichen konnten.

Für Leinwände, für die bereits im Rahmen der regulären Kinoreferenzförderung ein Antrag auf Zuerkennung für das Kinojahr 2021 gestellt und abgelehnt wurde, gilt eine vereinfachte Antragsstellung.

Eine Antragstellung ist ab sofort und bis 21. August möglich, weitere Informationen finden Sie hier auf der FFA-Website.