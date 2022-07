Michael Pena fliegt ins All

Basierend auf dessen Autobiografie "Reaching the Stars" entsteht für Amazon der Film "A Million Miles Away". Michael Pena übernimmt die Hauptrolle.

Michael Pena, zuletzt im Frühjahr 2022 in Roland Emmerichs Moonfall" in den deutschen Kinos zu sehen, übernimmt die Hauptrolle in dem SciFi-Film "A Million Miles Away".

Auf der Basis von dessen Autobiografie "Reaching for the Stars" wird die Geschichte von Jose Hernandez erzählt, einem mexikanischstämmigen US-Astronauten, der bis zu seinem zwölften Lebensjahr kein Wort Englisch gesprochen hat und in seiner Kindheit und Jugend mit seiner Familie von Feldarbeitern von Stadt zu Stadt zog.

Niemals aufgegeben hat er dabei seinen Traum, einmal ins All zu fliegen. Nach mehreren Absagen wurde er 2009 Mitglied der Space-Shuttle-Mission STS-128.

Regie bei "A Million Miles Away" führt Alejandra Màrquez Abella nach einem Drehbuch von Bettina Gilois, das Hernán Jiménez und Alejandra Marquez Abella weiterentwickelt haben. Als Produzenten fungieren Mark Ciardi und Campbell McInnes, als Executive Producer sind Rick Telles und Benito Martinez an Bord.