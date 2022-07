Isabel Coixet ist Präsidentin der Orizzonti-Jury in Venedig

Die spanische Regisseurin Isabel Coixet ist bei der diesjährigen Mostra in Venedig (31. August bis 10. September) Präsidentin der Jury in der Sektion Orizzonti. Zusammen mit der italienischen Regisseurin Laura Bispuri, dem US-Filmemacher Antonio Campos, der algerischen Regisseurin Sofia Djama, für dessen Filmdebüt "The Blessed" Darstellerin Lyna Khoudri im vergangenen Jahr in der Sektion Orizzonti ausgezeichnet worden war, und dem ehemaligen Leiter der Quinzaine des Réalisateurs in Cannes, Edouard Waintrop, entscheidet Coixet über den besten Film, die beste Regie, das beste Drehbuch, den besten Kurzfilm und den Gewinner des Jurypreises sowie zweier Schauspielerpreise der für diese Sektion programmierten Filme.

Ebenfalls bekannt gegeben hat die Mostra die Jury für den Luigi de Laurentiis Award für den besten Debütfilm. Unter dem Vorsitz des italienischen Regisseurs Michelangelo Frammartino besteht das Gremium außerdem aus der Schauspielerin Tessa Thompson, dem polnischen Regisseur Jan P Matuszynski, der portugiesischen Regisseurin Ana Rocha de Sousa und der französischen Kostümdesignerin Rosalie Varda.

Das Programm für die kommende Mostra wird am kommenden Dienstag bekannt gegeben.