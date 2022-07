Foto des Tages: Zur Eröffnung des 19. Indischen Filmfestival Stuttgart 2022: langjährige Kuratorin aus Mumbai mit Landesmedaille in Gold ausgezeichnet

Festival

Für ihre Verdienste um die Filmbranche - insbesondere für das Indische Filmfestival Stuttgart - sowie für ihren wertvollen Beitrag beim Ausbau der deutsch-indischen Beziehungen, ist die Filmjournalistin und langjährige Kuratorin des Stuttgarter Filmfestivals Uma da Cunha von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg in Gold ausgezeichnet worden. Kultusstaatssekretärin Sandra Boser übergab die Auszeichnung zum Auftakt des Festivals im Marmorsaal des Neuen Schlosses in Stuttgart an die Grande Dame des modernen indischen Kinos. Bis kommenden Sonntag zeigt das Festival insgesamt 30 aktuelle Spiel- Kurz- und Dokumentarfilme aus ganz Indien. Das ganze Programm unter www.indisches-filmfestival.de. Das Foto zeigt (v.l.n.r.): Honorarkonsul Andreas Lapp aus Stuttgart, Generalkonsul Mohit Yadav aus München, die beiden Kuratorinnen des Filmfestivals, Therese Hayes aus Palm Springs und die geehrte Uma da Cunha aus Mumbai, sowie Staatssekretärin Sandra Boser und Festivalleiter Oliver Mahn. Foto: Frank von zur Gathen (PR-Veröffentlichung)