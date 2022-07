Netflix übernimmt australisches Animationsstudio

Netflix will die Animationsspezialisten von Animal Logic noch enger an sich binden. Beide Unternehmen gaben bekannt, dass Netflix die Übernahme des australischen Produktionsstudios vollziehen wird. Netflix und Animal Logic waren in der Vergangenheit bereits Kooperationspartner. So hat Animal Logic unter anderem Titel wie "The Magician's Elephant" von Wendy Rogers oder "The Shrinking of the Treehorns" unter der Regie von Ron Howard für den Streamer produziert. Mit der Übernahme will Netflix sein Animations-Segment ausbauen, das auf Titeln wie "Die bunte Seite des Mondes", "Klaus" oder zuletzt "Das Seeungeheuer" beruht.

Das 1991 gegründete Unternehmen Animal Logic hat seinen Hauptsitz in Sydney und eröffnete 2015 ein zweites Studio in Vancouver. Das Animationsstudio war an Inhalten wie "Happy Feet", "Peter Rabbit", aber auch Spielfilmen wie "Moulin Rouge" beteiligt.

"Netflix hat in den letzten Jahren in den Animationsbereich investiert, und dies unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines Animationsstudios von Weltklasse", sagte Amy Reinhard, Netflix Vice President of Studio Operations. "Animal Logic ist ein führendes Animationsstudio mit innovativer Technologie, die unser bestehendes Geschäft stärken und unsere langfristigen Kapazitäten im Animationsbereich erhöhen wird, damit wir unsere Mitglieder auf der ganzen Welt besser unterhalten können."

Unter der Leitung von CEO und Mitbegründer Zareh Nalbandian werden die Teams von Animal Logic weiterhin unter der Marke Animal Logic tätig sein und die Produktion bestehender und laufender Verpflichtungen erfüllen sowie weiterhin mit langjährigen Studiopartnern zusammenarbeiten, so die Mitteilung.