UPDATE: Studie sieht unabhängigen Filmsektor massiv unter Druck

Geht es um erfolgreiche Anreizförderung, kommt die Sprache regelmäßig auf das Modell im Vereinigten Königreich und den sich dort seit Jahren beschleunigenden Produktionsboom, den auch die Pandemie nicht mehr als kurzzeitig ausbremsen konnte. Tatsächlich zeigte die Anfang Februar veröffentlichte Statistik des British Film Institute (BFI), dass 2021 Rekordausgaben in einer Gesamthöhe von 5,64 Mrd. Pfund durch die Produktion von Filmen und High-End-TV-Content im Vereinigten Königreich erfolgten - eine Summe, die um 1,27 Mrd. Pfund höher lag als noch 2019.

Treiber dieses Booms ist das High-End-TV-Segment, das natürlich vor allem Streamingproduktionen umfasst. Denn während die Produktionsausgaben für Kinofilme nur um rund drei Prozent gegenüber dem ersten Pandemiejahr 2020 stiegen und 2021 bei 1,55 Mrd. Pfund lagen, erreichten jene für High-End-TV fast 4,1 Mrd. Pfund und damit nahezu das Doppelte des Niveaus aus 2019. Alleine 737 Mio. Pfund davon entfielen auf die Produktion von Filmen - allerdings solchen, die nicht für eine Kino-Erstauswertung, sondern für Streamingplattformen entstanden. Die geschäftigste Periode für die Film- und TV-Produktion war das zweite Quartal, alleine auf den Zeitraum zwischen April und Juni 2021 entfielen Produktionsausgaben in Höhe von 2,29 Mrd. Pfund.

Im Prinzip soll sich der Boom nahtlos fortsetzen, erst Ende Juni hatte ScreenSkills eine vom BFI unterstützte Studie vorgestellt, wonach sich die Produktionsausgaben 2025 voraussichtlich zwischen 7,07 und sogar 7,66 Mrd. Pfund bewegen werden. Dieser Report warf ein Schlaglicht auf den Fachkräftebedarf - und kam zu dem Ergebnis, dass bis 2025 Investitionen in Höhe von rund 95 bis gut 104 Mio. Pfund in die Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten im Filmsektor erfolgen müssten, um den prognostizierten Bedarf an 15.130 bis 20.770 zusätzlichen Fachkräften bedienen zu können.

Dieser Fachkräftebedarf ist denn auch ein ganz wesentlicher Faktor, der den Produktionsboom tatsächlich zu einem zweischneidigen Schwert macht. Denn wie die nun vom BFI vorgelegte Studie "An Economic Review of UK Independent Film" zeigt, kann der unabhängige Filmsektor im Vereinigten Königreich nicht von der Entwicklung profitieren - ganz im Gegenteil.

Die komplette Studie (in englischer Sprache) finden Sie hier zum Download.

Dass die vom BFI beauftragte und von Alma Economics durchgeführte Untersuchung dem unabhängigen Filmsektor über sämtliche Bereiche (u.a. Produktion und Verleih) hinweg "hohe Fragilität" bescheinigt und feststellt, dass dessen "Überlebensfähigkeit bis hin zu einem Marktversagen" gehemmt sei, liegt selbstverständlich nicht nur (und nicht einmal zuallererst) an den Umwälzungen der Produktionslandschaft - auch wenn darauf ein besonderer Fokus gelegt wird. So sind es sinkende Einnahmen im Kino - wo aktuell Tentpoles klar dominieren - und vor allem im Home-Entertainment-Bereich - wo Umsatzeinbrüche durch den massiv erodierenden physischen Markt gerade bei unabhängigen Unternehmen noch nicht annähernd durch Erlöse aus digitaler Verwertung aufgewogen werden - die den Sektor zunehmend unter Druck setzen und seine Investitionsfähigkeit deutlich einschränken.

Dieses Kernproblem trifft allerdings auf einen erheblichen Akzelerator in Form des Produktionsbooms - und der Pandemie. Denn wie die Studie darlegt, stehen die unabhängigen Unternehmen angesichts steigender Produktionskosten und eines verschärften Wettbewerbs um Kreative immer häufiger auf verlorenem Posten. Gerade die Knappheit von Fachkräften treffe den unabhängigen Sektor überproportional schwer, dem Report zufolge sei es schon während laufender Produktionen zu Abwanderungen erfahrener Crewmitglieder gekommen, sodass Positionen teils mit eigentlich unterqualifizierten Beschäftigten hätten besetzt werden müssen. Zwar sei der unabhängige Sektor schon seit Längerem (und vor allem wegen der langfristigen negativen Entwicklung bei traditionellen Erlösmodellen) unter Druck, die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Produktionsbooms hätten die Lage zuletzt aber deutlich verschärft. Ein wesentlicher Faktor sind natürlich auch die Auswirkungen der Pandemie bzw. der damit verbundenen Maßnahmen: Alleine diese hätten für Kostensteigerungen bei Filmproduktionen zwischen zehn und 20 Prozent gesorgt.

Während das Anreizsystem im Vereinigten Königreich große Produktionen der Studios und Streamer ins Land hole (der Report lässt dabei auch keinen Zweifel an den grundsätzlich positiven wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Entwicklung), hielten die immer geringer werdenden Aussichten auf ein Recoupment Investoren davon ab, sich bei unabhängigen Filmproduktionen zu engagieren. Oder anders gesagt: Dem unabhängigen Filmschaffen fehlt es zunehmend an den Mitteln, um im Wettbewerb mit den großen Playern bestehen zu können. Eine Kernaussage der Studie, die vermutlich nicht nur für das Vereinigte Königreich Geltung besitzt...

Um dem eingangs erwähnten "Marktversagen" entgegenzuwirken und den unabhängigen Sektor insgesamt auf ein solideres Fundament zu stellen, schlägt der Report vier zentrale Maßnahmen vor - von denen eine auch in eine Richtung "Investitionsverpflichtungen" abzielt. Denn angestrebt ist "ein größerer finanzieller Beitrag der Streamer zu unabhängigen Produktionen", dabei werden beispielhaft die Praktiken in Frankreich, Dänemark und auch Deutschland (wo Streamer grundsätzlich zur Abgabe nach dem FFG verpflichtet sind) skizziert. Einen Ansatz sieht die Studie - wie auch das BFI - sowohl in freiwilligen Abkommen, wie auch gegebenenfalls in einer gesetzlichen Verpflichtung.

Ebenfalls vorgeschlagen werden eine Erhöhung der prozentualen Förderung für unabhängige lokale Produktionen, eine Gewährung von Steuerrabatten auch für die Vermarktung solcher Filme - und schließlich ein kompletter Mehrwertsteuererlass für die Kinoauswertung unabhängiger lokaler Produktionen.