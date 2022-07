Dieter Wedel 82-jährig verstorben

Das Landgericht München I, an dem heute hätte entschieden werden sollen, ob eine Anklage gegen Dieter Wedel wegen Vergewaltigung zugelassen werden, hat jetzt bekannt gegeben, dass der Filmemacher bereits am 13. Juli im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Dieter Wedel ist tot. Wie das Landgericht München I, an dem heute über die Zulassung einer Anklage gegen den Filmemacher wegen Vergewaltigung hätte entschieden werden sollen, heute bestätigt, ist Wedel bereits am 13. Juli im Alter von 82 Jahren in Hamburg verstorben. Eine Todesursache ist nicht bekannt.

Dieter Wedel wurde am 12. November 1939 in Frankfurt am Main geboren. Er studierte an der FU Berlin Theaterwissenschaft, Publizistik und Geschichte und promovierte 1964. Nebenbei war er Lektor, Theaterkritiker und inszenierte an der Studentenbühne.

1965 ging er als Hörspiel-Redakteur nach Bremen, 1966 zum Fernsehspiel des NDR Hamburg, debütiert 1967 mit "Willi". Schon sein zweiter Film "Gedenktag" brachte ihm den Adolf-Grimme-Preis ein, mit dem er noch mehrfach ausgezeichnet wurde. Wedels frühe Fernsehspiele sind Alltagsgeschichten über Bürger in Konfliktsituationen, er arbeitete häufig mit Autor und Produzent Dieter Meichsner zusammen, 1973 entstand sein einziger "Tatort"-Krimi "Ein ganz gewöhnlicher Mord". In diesen Jahren entwickelte Wedel Mehrteiler wie Einmal im Leben" und Alle Jahre wieder", die die wirtschaftlichen Vorgänge zeigen, durch die Menschen beim Häuserbau oder im Urlaub ("Wilder Westen inklusive") in Schwierigkeiten geraten.

Wedels Spezialität waren Wirtschaftskrimis um Banken und Konzerne und deren wachsenden Einfluss auf das Leben ("Eintausend Milliarden", "Das Rentenspiel"). Er vermittelte die an sich hochkomplexen Themen verständlich und gewinnt zahlreiche Preise der DAG. Das Komplott" (1979) um Korruption in einer Kleinstadt und Der große Bellheim" (1993), clevere Story um Banker, Börsianer, Angestellte und das Comeback eines Kaufhaus-Chefs (Mario Adorf), machten Wedel berühmt: ein Durchblicker im Wirtschaftskampf.

Mit Der Schattenmann" (1995) drang Wedel in die Verstrickungen der Geld-Mafia ein, Der König von St Pauli" (1997) entwickelte sich zum Reeperbahn-Krimimelodram. Die Affäre Semmeling" (2001) griff die Charaktere aus "Einmal im Leben" und "Alle Jahre wieder" auf und baute deren Geschichten aus zu einem umfassenden Wurf über Finanzpolitik, Finanzforderungen, Spekulation, Reeder und die Politik im Senat einer hanseatischen Großstadt. Mit achteinhalb Stunden wird der Mehrteiler eines der längsten TV-Epen. 2005 entstand mit Papa und Mama" eine Scheidungsgeschichte aus der Sicht des Kindes.

Im März vergangenen Jahres hatte die Staatsanwaltschaft München I nach rund dreijährigen Ermittlungen Anklage gegen Wedel erhoben gehabt. Wedel soll im Jahr 1996 die damals 27 Jahre alte Schauspielerin Jany Tempel vergewaltigt haben. Auch andere Frauen waren damals wegen gewalttätiger Übergriffe durch Wedel an die Öffentlichkeit gegangen.