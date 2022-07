ARD-Miniserie "Unschuldig - Der Fall Julia" (AT) abgedreht

In der Adaption der zweiten Staffel der ITV-Serie "Innocent" spielt Emily Cox die Lehrerin Julia, die nach einer fünfjährigen Gefängnisstrafe, zu der sie unschuldig verurteilt worden war, frei und versucht, in ihr altes Leben zurückzukehren.

Für die vierteilige Miniserie "Unschuldig - Der Fall Julia" (AT), die an der Ostsee, in Travemünde und in Hamburg gedreht worden war, ist jetzt die letzte Klappe gefallen. Wie schon bei dem ARD-Zweiteiler Unschuldig" hat Frank Oeller hierfür die ITV-Serie "Innocent" adaptiert - diesmal die zweite Staffel.

In der Hauptrolle spielt Emily Cox unter der Regie von Ute Wieland die Lehrerin Julia, die für den angeblichen Mord an ihrem Schüler Felix fünf Jahre lang im Gefängnis gesessen hat. Nach ihrer Entlassung will sie einen Neuanfang hinbekommen. Sie will nicht nur zurück an ihre alte Schule, sondern auch ihren von Jan Krauter gespielten Ex-Mann zurückgewinnen - und das, obwohl er sie seinerzeit im Stich gelassen hatte und seine Verlobte Katrin (Katharina Marie Schubert) heiraten will. Was damals zwischen ihr und Felix, der unter der Regie seiner Deutschlehrerin Julia den Puck in Shakespeares "Sommernachtstraum" spielen sollte, erzählt sie weiterhin niemandem. Auch nicht Hauptkommissar Kauth (Thomas Loibl), der den Fall noch einmal aufrollen will und bei seinen Ermittlungen auf ein Konstrukt von Konflikten, Lügen und Geheimnissen stößt, von denen nicht einmal Julia etwas weiß.

In weiteren Rollen standen u.a. Mehdi Meskar, Peter Schneider und Gerti Drassl vor der Kamera von Eeva Fleig.

Produziert wird "Unschuldig - Der Fall Julia" (AT) von filmpool fiction (Produzentin: Iris Kiefer; Producerin: Susanna Enk) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Barbara Süßmann, Christoph Pellander) für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.