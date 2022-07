Kaufcharts: Very British

Auch wenn die Produktionsländer nicht durchweg Großbritannien zuzurechnen sind, muten die aktuellen DVD-und Blu-ray-Kaufcharts doch "very british" an. Höchster Neuzugang der Kalenderwoche 28 ist eine weitere Verfilmung aus dem Schaffen der britischen Autorin Joanne K. Rowland: "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" stürmt auf die ersten Plätze in beiden Formatauswertungen. Insgesamt gelangten drei Produktfassungen des dritten Teils der Filmreihe in das Blu-ray-Ranking. Ein durch und durch britisches Thema ist natürlich das Historien- und Kostümdrama "Downton Abbey: Der aktuelle Spielfilm "Ein neue Ära" schafft den Sprung auf Rang zwei. Und diskussionslos britisch ist natürlich auch die Musik-Dokumentation "The Beatles: Get Back", deren Special Edition mit drei Blu-rays neu auf Platz vier dabei ist.

In der DVD-Auswertung belegen "Dumbledores Geheimnisse" und "Downton Abbey II" ebenfalls die Positionen eins und zwei. Zusätzlich kann eine Drei-Film-Collection zu "Phantastische Tierwesen" als Neuheit Platz fünf einnahmen.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf