Einschaltquoten: ZDF-Lidl-Doku schiebt sich zwischen ARD-Serien

Der ARD-Dauerbrenner In aller Freundschaft" war gestern mit 3,81 Mio. Zuschauer (MA: 17 Prozent) das meist gesehene Programm des Tages. Zuvor war die Anwaltserie Die Kanzlei" nach dem "ARD extra: Hitze in Deutschland" (3,42 Mio. Zuschauer / MA: 15,5 Prozent) auf 3,19 Mio. Zuschauer (MA: 14 Prozent) gekommen. Das konnte die gleichzeitig ausgestrahlte ZDF-Doku "Lidl: Die Insider" mit 3,79 Mio. Zuschauern (MA: 16,9 Prozent) noch toppen. Die Reportage "Die Straße des Todes - Kriegsverbrechen in der Ukraine" sahen im Anschluss daran 2,02 Mio. Zuschauer (MA: 8,9 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen stand die ZDF-Lidl-Doku gestern Abend mit einem Marktanteil von 13,4 Prozent sogar noch deutlich höher im Kurs als "In aller Freundschaft" (7,8 Prozent). Erfolgreichstes privates Programm in der gestrigen Primetime in dieser Zielgruppe war ein "News Spezial" (11,4 Prozent) bei RTL zur Hitzewelle in Deutschland; die anschließende finale Ausgabe der Show "Der König der Kindsköpfe" kam auf 9,1 Prozent und lag damit knapp zwei Prozentpunkte über ihrem Vorwochenwert.

8,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen hatten sich gestern für die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" entschieden gehabt. Ein "Sat.1 Spezial" zur Hitzewelle in Deutschland kam auf 7,4 Prozent, für die anschließend ausgestrahlte Crimeserie "Navy CIS: Hawaii" stand ein 14/49-Marktanteil von 6,8 Prozent zu Buche. ProSieben kam in dieser Zielgruppe mit der Show "Darüber staunt die Welt - Die krassesten Kollegenpannen" auf einen Marktanteil von 6,9 Prozent.