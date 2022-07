Eddie Murphy trifft bei neuem Prime-Video-Projekt alte Bekannte

In der Weihnachtsferien-Komödie "Candy Cane Lane", dem ersten Projekt des im September vergangenen Jahres abgeschlossenen First-Look-Deals mit Amazon, wird Eddie Murphy in der Hauptrolle von Boomerang"-Regisseur Reginald Hudlin inszeniert. Wie "Deadline.com" berichtet, stammt das Drehbuch von Kelly Younger, die sich beim Schreiben von Erinnerungen an die Weihnachtsferien aus ihrer Kindheit habe inspirieren lassen. Mehr zur Handlung ist nicht bekannt.

Als Produzenten von "Candy Cane Lane", dessen Dreharbeiten in diesem Winter in Los Angeles beginnen sollen, fungiert Murphy zusammen mit Brian Grazer - es ist die siebte gemeinsame Produktion der beiden - Karen Lunder und Charisse Hewitt-Webster.

"Die Weihnachtszeit ist meine liebste Zeit im Jahr - fragt mal meine Familie nach meiner neunstündigen Weihnachts-Playlist. Ich bin begeistert, wieder mit Eddie Murphy, Brian Grazer und Amazon zu arbeiten", erklärt Regisseur Reginald Hudlin.

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, ergänzt: "Wie wir von unserem Hit 'Der Prinz von Zamunda 2' aus erster Hand wissen, ist Eddie jemand, der das Publikum auf der ganzen Welt zusammenbringt, und wir können es nicht abwarten, es wieder passieren zu lassen. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie das Multitalent Reggie Hudlin die Regie übernimmt und diesem Weihnachtsklassiker Leben einhaucht."