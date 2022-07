Paramount mit neuen Startterminen

Paramount verschiebt ein paar Filmstarts von 2023 ins folgende Jahr, darunter das "A Quiet Place"-Prequel. Demnach soll "A Quiet Place: Day One" unter der Regie von Michael Sarnoski statt Ende September 2023 am 8. März 2024 in den US-Kinos anlaufen. John Krasinski, der hinter den ersten beiden Horrorhits steht, agiert beim Familienfilm "IF" (ehemals "Imaginary Friends"), dem zweiten hochkarätigen Titel, den Paramount verschiebt, als Autor, Schauspieler und Produzent. "IF", in dem außerdem Kassengarant Ryan Reynolds eine Hauptrolle spielt und mitproduziert, ist nun für einen Start am 24. Mai 2024 vorgesehen. Ursprünglich sollte er ab 17. November 2023 zu sehen sein. Der Animationsfilm nach Romanvorlage, "The Tiger's Apprentice", erscheint nun am 19. Januar 2024 im Lineup statt im Dezember 2023. Raman Hui führt Regie gemeinsam mit Yong Duk Jhun und Paul Watling.

Paramount verschiebt außerdem die Wiederaufführung von James Camerons Klassiker "Titanic" zum 25-jährigen Jubiläum auf den 10. Februar 2023.