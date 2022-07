Sony verschiebt "Spider-Man"-Spinoff "Madame Web" um drei Monate

Sony hat den für Juli 2023 geplanten US-Start von Madame Web", den S J Clarkson nach einem Drehbuch von Matt Sazama und Burk Sharpless inszeniert, auf den 7. Oktober verschoben. In der Hauptrolle spielt Dakota Johnson die Verbündete von Spider-Man, die ihm Dank ihrer hellseherischen Fähigkeiten mit Rat und Tat zur Seite steht. Weitere Rollen haben u.a. Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahir Rahim, Mike Epps und Adam Scott übernommen.

Den ursprünglichen Starttermin von "Madame Web" in den USA, den 7. Juli, übernimmt Teil fünf der "Insidious"-Reihe, dessen Handlung direkt an die von Insidious: Chapter 2" anschließt. Patrick Wilson gibt damit sein Regiedebüt und wird zusammen mit u.a. Sydney Sweeney auch vor der Kamera zu sehen sein.

Neu terminiert hat Sony auch A Man Called Otto". Das ursprünglich für 25. Dezember dieses Jahres eingeplante englischsprachige Remake von Ein Mann namens Ove" mit Tom Hanks in der Hauptrolle, das sich Sony auf im Februar auf dem virtuellen EFM für rund 60 Mio. Dollar gesichert hatte, startet nun in den USA schon am 14. Dezember.

Für 7. April hat Sony "The Pope's Exorcist" mit Russell Crowe in der Hauptrolle terminiert. Das für diesen Termin geplante titellose Biopic über Boxerlegende George Foreman wurde auf den 31. März vorgezogen. Am 28. anstelle des 14. April in die Kinos kommen soll der SciFi-Film 65" mit Adam Driver in der Hauptrolle. Erst am 7. Juni 2024 wird dann ein noch titelloser Sony-Film aus dem Marvel-Universum starten, der ursprünglich für den 6. Oktober 2023 vorgesehen war.