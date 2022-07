Anthony & Joe Russo über "The Gray Man": "Einer für sie, einer für uns"

Gerade haben die "Avengers"-Macher Anthony und Joe Russo ihren neuen Film "The Gray Man" in Berlin vorgestellt. Nach einer Woche exklusiv im Kino startet der Film morgen weltweit bei Netflix. Wir sprachen mit den Russo-Brüdern über die Vorzüge der Arbeit mit Netflix, die Philosophie ihrer Firma AGBO und die Zukunft der Filmauswertung.

Gerade haben die "Avengers"-Macher Anthony und Joe Russo ihren neuen Film "The Gray Man" mit Ryan Gosling, Chris Evans und Ana De Armas in Berlin vorgestellt. Nach einer Woche exklusiv im Kino startet der Film morgen weltweit bei Netflix. Wir sprachen mit den Russo-Brüdern über die Vorzüge der Arbeit mit Netflix, die Philosophie ihrer Firma AGBO und die Zukunft der Filmauswertung.

Wer einen Agentenfilm macht, beschwört automatisch Vergleiche mit Bond, Bourne und Mission: Impossible" herauf. Was macht Ihren Film anders als die bekannten Franchises?

JOE RUSSO: Naja, Bond ist mittlerweile 60 Jahre alt, das knarzt ganz schön, die Genderpolitik der Reihe hat sich längst überholt; Bourne und "Mission: Impossible" haben auch schon mehr als 20 Jahre auf dem Buckel. Als wir den ersten "The Gray Man"-Roman lasen, gefiel uns, dass es im Einklang war mit all den Dingen, die uns in der Welt heute beschäftigen. Die Themen sind sehr modern. Es geht um ein korruptes Patriarchat; man findet Figuren, die stolz ihre toxische Maskulinität ausstellen; ein Kabal hat die CIA unterwandert, um eine eigene Agenda durchdrücken zu können. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns aktuell auf die eine oder andere Weise auch in den USA beschäftigen.

ANTHONY RUSSO: Uns gefiel außerdem, dass die Hauptfigur ein Anti-Bond ist. Er ist ein proletarischer Held, kommt aus der Arbeiterklasse, das Salz der Erde. Er ist das Produkt der Misshandlungen seines Vaters, landet im Gefängnis, wird von der CIA angeworben und später von der eigenen Agentur ausgenutzt.

JOE RUSSO: Es ist leicht, zu ihm zu halten. Letztendlich ist er ein Typ, der nach Freiheit strebt. Der glamouröse Aspekt der Welt der Spionage perlt an ihm ab, sein Job ist für ihn eine Notwendigkeit. Aber klar, er ist ein Auftragskiller, das macht ihn auch zu einem Antiheld. All das fanden wir reizvoll und spannend. Ich verstehe, dass es sofort Vergleiche gibt, wenn die Geschichte als Reise um die Welt aufgebaut ist, an verschiedene Orte. Aber darüber hinaus steht unser Film, stehen unsere Figur auf eigenen Beinen.

Was für einen Film sahen Sie, als Sie die Bücher von Mark Greaney lasen? Und wie frei waren Sie bei der Ausarbeitung und Gestaltung? War der Autor in die Verfilmung involviert?

ANTHONY RUSSO: Wir hatten alle Freiheit, es ist keine sklavische Verfilmung des ersten Romans der Reihe, der dem Film zugrunde liegt. Darüber unterhielten wir uns im Vorfeld auch mit Mark Greaney. Er ist ein faszinierender Schriftsteller, er schreibt auf den Punkt. Er recherchiert ungemein penibel, was sich spürbar in seinen Büchern niederschlägt: Die Detailgenauigkeit ist beeindruckend, und er geht sehr einfallsreich damit um. Wenn man sich mit ihm unterhält, lernt man viel über seine Vorgehensweise. Aber die Bücher sind das eine, unser Film ist etwas anderes. Mark verstand das. Mit einem Roman kann man Tage oder Wochen verbringen, einen Film hat man nach zwei Stunden gesehen. Das muss man sich vor Augen führen, wenn man ein Buch adaptiert. Da gelten einfach andere Regeln. Wir mussten also Entscheidungen treffen, um den in unseren Augen bestmöglichen Film zu machen.

JOE RUSSO: Wir haben mehrere Jahre mit dem Stoff verbracht, haben ihn schließlich unabhängig entwickelt. Erst als wir den Film komplett ausgearbeitet haben, sind wir damit zu Netflix gegangen. Wir haben unsere Vision präsentiert und haben klargemacht, dass wir den Film nur so machen würden. Und sie kamen als Partner an Bord und unterstützten uns dabei, dass wir "The Gray Man" nach unseren Vorstellungen umsetzen konnten.

ANTHONY RUSSO: Uns standen alle Möglichkeiten offen. Wir haben mit einer Reihe von kreativen Mitstreitern gearbeitet, die uns schon seit ein paar Jahren begleiten. Da muss man viele Dinge nicht lange erklären. Sie wissen, was wir wollen. Und ihnen geht es genauso wie uns: Sie wollen mit jeder neuen Arbeit übertreffen, was wir davor gemacht haben. Für uns war es eine optimale Arbeitsgrundlage, eine ideale Situation.

Das Projekt lag ursprünglich bei Sony. Warum wurde der Film nicht dort gemacht?

JOE RUSSO: Unsere Ambition für den Film war massiv. Einen entsprechenden Mitstreiter brauchten wir. Während der Pandemie waren die traditionellen Studios wie Sony aber zurückhaltend, wollten keinerlei Risiken eingehen. Für Netflix ging es in den frühen Tagen der Pandemie steil nach oben, sie legten überproportional zu bei den Abozahlen. Sie konnten es sich leisten, unsere Vision vollumfänglich zu unterstützen. Kann man sich einen besseren Partner vorstellen? Die Arbeit mit ihnen ist angenehm und unaufgeregt, sie kommen einem nicht in die Quere, sondern lassen einen das umsetzen, was man anfangs besprochen hat. Da war es nur logisch, dass wir Sony den Rücken kehrten und mit dem Projekt bei Netflix andockten.

Sie haben unlängst erzählt, dass Sie persönlich die Philosophie Ihres frühen Mentors Steven Soderbergh verfolgen: Einer für sie, einer für uns. Lässt sich das wirklich so umsetzen?

JOE RUSSO: Wir haben für Disney vier Marvel-Filme gemacht, und wir haben es geliebt, sie zu machen. Man könnte sagen, dass es auch da schon so war: Einer für sie, einer für uns. Vor allem aber ermöglichte uns der Erfolg, unsere eigene Firma zu starten, AGBO, eine Firma mit einem finanziellen Rückhalt von einer Milliarde Dollar. Damit können wir mit jedem Independent mithalten. Anthony und ich machen gerne große Filme wie "The Gray Man". Das gibt uns die Freiheit, auch kleinere Filme zu realisieren, wie im vergangenen Jahr "Cherry", den wir für Apple gemacht haben, oder frische Talente zu unterstützen, die wirklich interessante und manchmal auch schräge Ideen und Einfälle haben. Filmemacher wie die Daniels, deren Everything Everywhere All At Once" wir nicht nur produziert, sondern dem wir auch die ursprüngliche Finanzspritze gegeben haben. Oder einen Film wie Mosul", der einzige Hollywoodfilm bislang, der einen arabischen Cast in arabischer Sprache reden ließ und dessen Helden Araber sind. Wir haben Assassination Nation" unterstützt, bevor %Sam Levinson% mit Euphoria" seinen Durchbruch hatte. Wir haben den Horrorfilm Relic" produziert, mit dem Natalie Erika James die Mittel des Genres nutzte, um auf originelle Weise etwas über Demenz zu erzählen.

ANTHONY RUSSO: Die größeren Filme geben uns die Möglichkeit, auch andere Projekte vom Boden zu bringen, die vielleicht etwas persönlicher sind, sperriger und weniger kommerziell. Bisher funktioniert das ausgezeichnet.

Ist "The Gray Man" einer für die Anderen oder ist es einer für Sie?

JOE RUSSO: Gemeine Frage. Ganz wörtlich oder dogmatisch sollte man den Ansatz nicht nehmen. Aber wenn Sie so wollen: "The Gray Man" ist einer für sie UND einer für uns. Wir lieben diese Filme. Sie sind keine lästige Pflicht. Wir haben den Film entwickelt und genauso gemacht, wie wir das wollten. Aber keine Frage, es ist ein großer kommerzieller Film. Sein Job ist es, erfolgreich zu sein. Das ist wichtig. Nicht nur weil unsere Partner viel Geld investiert haben, sondern weil dieser Erfolg es uns ermöglicht, frei zu operieren und mit AGBO Projekte zu unterstützen, die für mehr Diversität und Abwechslung sorgen. Künstler wie die Daniels werden es immer schaffen, ihre Stoffe zu realisieren. Mit uns an der Seite fällt es ihnen aber vielleicht leichter und hoffentlich können wir mit kreativer und finanzieller Unterstützung helfen, dass ihre Vision ein größeres Publikum erreicht.

Das sind hehre Ziele. Wie wichtig ist der Erfolg von "The Gray Man" für AGBO? Der Film ist gedacht als Auftakt für ein Franchise, diverse Spinoffs sind geplant.

ANTHONY RUSSO: Jetzt muss man erst einmal abwarten, wie der Film beim Publikum ankommt. Daran wird sich orientieren, wie wir weiter verfahren, ob und wie wir die Saga weitererzählen können. Alles andere wäre anmaßend. Aber ich kann auch sagen, dass wir "The Gray Man" nicht einfach nur als einen Film gedacht haben. Vielmehr wollen wir mit den Figuren einen größeren Bogen schlagen, wollen eine lange Geschichte ausbreiten, über mehrere Filme. Die entsprechenden Vorlagen gibt es ja bereits. Das ist die Hoffnung, das ist der Plan, das ist unsere Absicht. Das ist auch allen Beteiligten vor und hinter der Kamera bewusst. Wir alle haben Riesenlust, eine große Reise daraus zu machen. Und hoffentlich wird uns das ermöglicht.

Auch für Netflix ist der Film wichtig. "The Gray Man" startet auf dem Dienst zu einem Zeitpunkt, an dem erstmals die Abozahlen nachgeben und man sich Gedanken machen muss, an den Stellschrauben zu drehen, das Angebot zu überdenken. Können Großproduktionen wie Ihr Film Teil der Lösung der Probleme von Netflix sein?

JOE RUSSO: Der Aktienkurs mag einen Einbruch erlebt haben, aber machen wir uns nichts vor: Netflix ist unverändert eine Firma, die für Milliardenumsätze sorgt. Können Sie sich in den letzten zehn Jahren an eine größere Erfolgsgeschichte erinnern? Haben angefangen als DVD-Verleih und sind jetzt eine der mächtigsten Medienfirmen der Welt. Für uns ist der Umgang mit ihnen mühelos. Sie sehen sich selbst eher als eine Tech-Company, sie stecken nicht fest. Nichts bei Netflix ist in Stein gemeißelt. Wenn sich der Markt ändert, ändern sie sich mit dem Markt. Wenn sie den Eindruck haben, dass ihren großen Filmen besser geholfen ist, wenn sie erst einmal exklusiv für 45 Tage im Kino laufen, werden sie das umsetzen und zehn Filme im Jahr erst einmal regulär auf der großen Leinwand zeigen. Außerdem werden sie zusätzliche Umsatzquellen generieren, sich in Richtung Gaming und Merchandising strecken, Dinge, die das grundsätzliche Geschäftsmodell nicht auf den Kopf stellen, sondern eher eine Erweiterung darstellen. Wir müssen uns keine Sorgen um Netflix machen.

Sie haben wiederholt gesagt, Agnostiker zu sein, was die Ausspielung Ihrer Filme anbetrifft, solange sie ein Publikum finden. In einem vieldiskutierten Interview mit dem Hollywood Reporter sind Sie noch einen Schritt weitergegangen und haben das Kino einen "elitären" Ort genannt. Damit keine Missverständnisse aufkommen, könnten Sie das bitte noch einmal erklären?

JOE RUSSO: Die Missverständnisse gibt es bereits. Aber das ist okay. Ich habe es gesagt und ich habe es auch so gemeint. Und ich sage es auch gerne noch einmal: Es ist ein teures Vergnügen, ins Kino zu gehen. Marvel hat es uns möglich gemacht, die ganze Welt zu bereisen. Und ja, es gibt Länder auf dieser Welt, wo der Kinobesuch für die Menschen ein einmaliges Erlebnis ist. Digitale Distribution hat es möglich gemacht, neue Filme in Haushalte zu bringen, die von einem solchen Angebot bislang nicht einmal träumen konnten. Menschen auf der ganzen Welt können jetzt Filme sehen, eine davor nicht vorstellbare Bandbreite an Angebot für den Preis eines Kinotickets. Eine Familie kann sich einen Zugang teilen und im Monat so viele gefilmte Geschichten sehen, wie sie will. Wir müssen uns an die Situation erinnern, in der wir uns befinden. Uns im Westen mag der Kinobesuch alltäglich erscheinen. Anderswo auf der Welt ist das nicht der Fall. Und auch das möchte ich noch sagen: Weil digitale Anbieter einen größeren Anteil der Menschheit erreichen, haben sie sich in einem kurzen Zeitraum mehr für Diversität eingesetzt und mehr Diversität in Geschichten möglich gemacht als Hollywood in vielen Jahrzehnten. Ich sehe das als positiv an. Natürlich ist es keine noble Geste. Diese Entscheidungen werden angetrieben von Geschäftssinn. Sie wollen diese Märkte erreichen, um den Umsatz zu erhöhen. Aber: Sie machen es. Hollywood hat es nicht gemacht.

Aber wenn man die gegenwärtigen Zahlen ansieht, kann man kaum von einem Auslaufmodell sprechen.

JOE RUSSO: Das Hollywoodmodell ist mehr und mehr vorhersehbar. In den meisten Fällen weiße Filmstars werden in Filme gesteckt, ihre internationale Vermarktbarkeit wird erhöht. So entsteht ein Club von Schauspielern, die meisten weiß, die sich in der Lage befinden, dass Filme gemacht werden. Es ist ein funktionierendes System, das sich nur schwer verändern lässt. Die digitalen Anbieter, deren Geschäftsmodell auf Diversität beruht, machen es anders. Sie erschaffen diverse Stars, die international über Zugkraft verfügen. Es ist ein sehr komplexes Gespräch, das wir führen müssen. Wir haben über einen Zeitraum von etwa acht Jahren Boxofficezahlen geschrieben, wie es nur wenigen Filmemachern jemals gelungen ist. Ich denke, dass wir von dieser Warte aus über eine ungewöhnliche Perspektive verfügen, in welche Richtung sich das Geschäft entwickelt.

Im von Netflix geführten Paris Theatre in New York wird neben "The Gray Man" eine Reihe von Filmen gezeigt, die Sie als persönliche Favoriten und Inspirationen nennen. Denken Sie, dass es Filmen heute noch möglich ist, einen ähnlichen Einfluss zu haben, wie es Das siebente Siegel" oder Bring mir den Kopf von Alfredo Garcia", um nur zwei der Titel zu nennen, einst auf Sie hatten?

ANTHONY RUSSO: Wir lieben das Kino. Das Kino hat uns unser ganzes Leben lang begleitet. Kann das Kino ein Publikum heute immer noch fesseln, begeistern, eine gesellschaftliche Debatte anstoßen? Unbedingt! Ich kann nur sagen, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Vergleichbares erlebt als vor ein paar Jahren, als wir mit Avengers: Endgame" durch die Welt gereist sind. Egal wo wir hinkamen, das Publikum ist ausgerastet. Es war unglaublich. Ich will mir gar nicht auf die Schulter klopfen, es ist nur ein Beispiel dafür, bei dem ich selbst miterlebt habe, wie Kino auch in unserer Zeit noch wirken kann. Für uns, als Filmemacher ebenso wie als Filmfans, ist es aufregend, was vor uns liegt, was uns noch erwartet. Film ist kein auserzähltes Medium. Es ist einfach, den Blick zurück zu werfen und sich bewusst zu werden, was sich verändert, was man womöglich verliert, das man immer sehr geschätzt hat. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen uns vergegenwärtigen, welche Möglichkeiten sich durch die aktuellen Entwicklungen ergeben. Es ist leichter, ein globales Publikum zu erreichen - ein globales Publikum, das unglaublich gut miteinander verbunden ist. Wenn das kein Gewinn ist, eine Sache von hohem Wert, dann weiß ich auch nicht.

Sie haben gesagt, dass Ihre Firma AGBO komplett unabhängig und auch nicht an irgendwelche Auswertungsformen gebunden ist und drehen Filme, wie sie vor wenigen Jahren nur von großen Studios möglich gewesen wären. Sehen Sie sich als Hollywood-Insider oder als Hollywood-Outsider?

JOE RUSSO: Spontan würde ich sagen, dass wir uns immer eher als Hollywood-Outsider begriffen haben. Natürlich haben wir aber aufgrund der Erfolge in den vergangenen beiden Jahrzehnten die Perspektive eines Hollywood-Insiders. Wir haben Fernsehen ebenso gemacht wie Kino, haben mit jedem Studio gearbeitet und mit fast allen großen Namen im Geschäft. Wir haben die Welt bereist, haben mit Fans überall auf der Welt gesprochen und zugehört, wie sie die Dinge sehen. Wir haben in anderen Märkten mit anderen Filmemachern gearbeitet und verstehen, was es bedeutet, außerhalb des Hollywood-Systems zu arbeiten. Aber am Ende des Tages sind wir in Cleveland, Ohio groß geworden. Wir waren altkluge Filmfans, die jede freie Minute im Kino verbracht haben. Wir wussten alles, und wir wussten alles besser. Aber das haben wir in unseren Mittzwanzigern hinter uns gelassen. Es war eine Notwendigkeit, als Steven Soderbergh uns beigebracht hat, wie man kommerzielle Filme dreht. Er bekam seine ambitionierten Kunstfilme nicht mehr finanziert. Er hat Out of Sight" mit George Clooney gemacht, weil das der einzige Weg für ihn war, überhaupt noch zu arbeiten. Davon haben wir viel gelernt. Das hat stark verändert, wie wir uns und unsere Rolle im Filmgeschäft definieren. Natürlich gehörte auch viel Glück dazu, aber wir haben auch hart gearbeitet - und sind dankbar für die Möglichkeiten, die sich ergeben haben für zwei Jungs, die anfangs keine größeren Outsider hätten sein können.

ANTHONY RUSSO: Weil wir unsere Anfänge nicht in Hollywood hatten und aus einer Gemeinde kommen, die wirtschaftlich seit vielen Jahren hart zu kämpfen hat, identifizieren wir uns ganz von selbst immer mit dem Underdog. Das ist Teil unserer DNS, es ist uns unmöglich, uns nicht irgendwie immer als Outsider zu sehen.

In besagtem Interview mit dem Hollywood Reporter sagen Sie auch: "Uns hat immer die Frage fasziniert, wie es weitergeht". Letzte Frage: Wie geht es weiter?

JOE RUSSO: Wieviel Zeit haben wir? Das kann man schwer in ein paar Sätzen beantworten. Aber sagen wir mal so: Aus unserer Warte haben wir eine einzigartige Perspektive, was neue Technologie anbetrifft, die uns als Geschichtenerzählern zur Verfügung stehen wird. Ich habe vier Kinder, die allesamt der Gen Z angehören. Sie haben's technologisch einfach raus, ohne dass sie sich bemühen oder darüber nachdenken müssten. Es ist Teil ihrer Welt. Ja, Anthony und ich lieben Filme. Aber die Idee, dass man ein Bild durch eine Lichtquelle zweidimensional auf eine Leinwand projiziert sieht, fußt auf einer Technologie, die mittlerweile mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat. Wir sollten davon ausgehen, dass es in diesem Jahrhundert, eher früher als später, eine neue Technologie geben wird, die immersivere Geschichten zulässt, den Zugang zu Geschichten erhöht, es billiger sein lässt, diese Geschichten zu erzählen, was das Risiko für die Firmen geringer machen wird, und eine größere Diversität und damit mehr Demokratie des Geschichtenerzählens erlaubt. Das elektrisiert uns. Wie man in der Zukunft effizienter arbeitet und damit Kosten einspart, was die Türen für mehr und diversere Geschichtenerzähler öffnet. Das halten wir für wichtig. Geschichtenerzählen ist eines der wichtigsten Elemente, um den Verstand zu behalten in einer Welt, die es gerade darauf anlegt, sich selbst zu zerstören.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.