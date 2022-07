Netflix verliert im zweiten Quartal fast eine Million Abonnenten

In seinem Brief an die Aktionäre hat Netflix am Dienstagabend nach Börsenschluss einen geringeren Abo-Schwund verkündet, als das Unternehmen ihn im ersten Quartal noch erwartete. Denn im zweiten Quartal ging es für den Streamingdienst "nur" um 970.000 Abonnenten nach unten, die eigene Prognose lautete zwei Millionen. Trotzdem bleibt es ein seit Jahren nicht mehr gesehener Verlust. Das Unternehmen steht jetzt bei 220,67 Millionen Abonnenten. Allerdings deutete Netflix für das dritte Quartal zumindest wieder einen Anstieg mit prognostizierten eine Million Abonnenten an.

Die werbeunterstützte günstigere Abo-Version von Netflix soll mit dem Partner Microsoft Anfang 2023 starten. Allerdings werde der Streamingdienst das neue Angebot erst einmal in einer Handvoll Märkte ausprobieren, wo große Werbeeinnahmen zu vermuten seien.

Netflix kommentiert selbst: "Q2 war besser als erwartet beim Abowachstum, der Umtauschkurs war schlechter als erwartet (starker US-Dollar), was zu einem Umsatzwachstum um 9 Prozent führte." Der Streamingdienst teilte mit, dass er sich mit seinen mehr als 30 Milliarden Dollar Umsatz (2021) in einer Position der Stärke befinde. In Q2 wuchs der Umsatz um genau 8,6 Prozent auf 7,97 Milliarden Dollar. Der Gewinn steht für das Quartal bei 1,441 Milliarden Dollar.

In der APAC-Region, also Asien-Pazifik, wuchs Netflix um 1,1 Millionen Abos. In der EMEA-Region mit Europa ging es um 0,8 Millionen Abos nach unten. In der LATAM-Region hielten sich Zugewinne und Verluste die Waage. In den USA und Kanada verlor Netflix 1,3 Millionen Abonnenten.

Den Anlegern gefiel offenbar das Ergebnis. Nachbörslich zog die Netflix-Aktie um bis zu 8 Prozent an.