Netflix-Wochencharts: "Resident Evil" greift "Stranger Things" an

Die vierte Staffel von "Stranger Things" bleibt auch vom 11. bis 17 Juli weltweit auf Platz eins der Netflix-Seriencharts. Jetzt ist aber ganz klar: Mit weiteren 102 Millionen Stunden und nun insgesamt 1,311 Milliarden Stunden geht die Kurve zu steil nach unten, um die 1,650 Milliarden Stunden von "Squid Game" zu bekommen. Zudem gibt es mit der neugestarteten Serie "Resident Evil" von Constantin Film jetzt einen ernstzunehmenden Konkurrenten, der in seinen ersten vier Tagen starke 72,7 Millionen Stunden und weltweit Platz zwei erreichte. Das Projekt von Produzent Oliver Berben und Showrunner Andrew Dabb ("Supernatural") steht in 92 Ländern in der Serien-Wochen-Top Ten. Vor allem erste Plätze in den Tagescharts in Schlüsselmärkten wie den USA sprechen eine klare Sprache. Es ist der 19. stärkste weltweite Start einer Serie seit der Umstellung von Haushalte auf Sehzeit.

SERIEN-TOP-TEN (ENGLISCH)

1. Stranger Things 4 - 102,330,000 Stunden

2. Resident Evil: Season 1 - 72,670,000 NEU

3. Manifest: Season 1 - 38,200,000

4. Stranger Things 2 - 33,790,000

5. Stranger Things 3 - 33,050,000

6. Stranger Things - 31,540,000

7. The Umbrella Academy: Season 3 - 27,250,000

8. Kung Fu Panda: The Dragon Knight: Season 1 - 21,180,000

9. Boo, Bitch: Limited Series - 20,610,000 NEU

10. Alone: Season 8 - 15,590,000

Auch sehr bemerkenswert ist die starke zweite Woche des Animationsfilms "Das Seeungeheuer", das von 33 Millionen Stunden auf 68 Millionen Stunden weltweit kletterte. Höchster Neueinsteiger ist die Jane-Austen-Schmonzette "Persuasion" mit Dakota Johnson und knapp 29 Millionen Stunden.

FILM-TOP-TEN (ENGLISCH)

1. The Sea Beast - 68,110,000 Stunden

2. Persuasion - 28,720,000 NEU

3. Girl in the Picture - 23,590,000

4. The Man from Toronto - 13,500,000

5. Sing 2 - 12,220,000

6. 12 Strong - 11,810,000 NEU

7. Spider-Man: No Way Home - 8,080,000 NEU

8. CHIPS - 7,480,000 NEU

9. Hustle - 6,450,000

10. Hello, Goodbye, and Everything in Between - 6,170,000

Noch ein Blick auf die deutschen Wochencharts: Auch dort stehen "Das Seeungeheuer" und "Persuasion" an der Spitze. Leider keine Chartsliebe gab es für den deutschen Netflix-Film "Für Jojo", der schon an der Tagescharts-Top-Ten scheiterte. Bei den Serien ist in Deutschland die erste Staffel von "Manifest" am beliebtesten. Darauf folgen "Stranger Things" und "Resident Evil".

Alle aktuellen weltweiten Top-Ten-Listen von Netflix finden Sie hier.