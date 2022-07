"Sayonara Loreley" eröffnet Festival des deutschen Films in Ludwigshafen

Wolfgang Murnbergers "Sayonara Loreley" wird am 24. August das 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen eröffnen.

Wolfgang Murnbergers Sayonara Loreley", der das 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am 24. August eröffnen wird, wird den Blick des Publikums auf Rüdesheim am Rhein verändert. Davon gehen die Festivalverantwortlichen bei ihrer Bekanntgabe des diesjährigen Eröffnungsfilms aus.

Denn der romantische Ort am Rhein ist in "Sayonara Loreley" voll von Japanern, Italienern, Bayern und Serben, die Weinkeller ähneln dunklen Verließen und in den nächtlichen Gassen werden illegale Geschäfte getrieben. Und in all dem Trubel ist eine junge Frau unterwegs, die eigentlich mit ihrem Chor nach Japan hätte reisen wollen. Doch auf der Zugfahrt zum Flughafen nach Frankfurt erfährt sie, dass ihre Mutter, die von vornherein gegen die Reise war, bei ihrem Kururlaub in Rüdesheim ins Koma gefallen war. Die junge Frau bricht ihre Reise ab und macht sich auf den Weg nach Rüdesheim. Dort erwartet sie mehr Exotisches, als ihr Japan wohl hätte jemals bieten können.

Zur Eröffnung des Festival des deutschen Films werden am 24. August auf der Parkinsel u.a. die Darstellerinnen Katharina Marie Schubert, Victoria Trauttmansdorff, Janina Elkin und Ill-Young Kim, die Produzenten Thomas Hroch und Gerald Podgornig (Tivoli Film Produktion), HR-Redakteur Jörg Himstedt, Stefan Kruppa (ARD Degeto) und die Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, Jutta Steinruck, erwartet.