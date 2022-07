Starttermine für "Familie Bundschuh", "Decision Game" und "Lauchhammer"

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben einige verheißungsvolle Fiction-Starts für die kommenden Wochen bekannt gegeben. Dabei startet die ZDF-Komödie "Familie Bundschuh - Unter Verschluss" frei nach der Romanreihe von Andrea Sawatzki am 1. September in der Primetime; sie steht dann aber schon seit 25. August in der Mediathek. Produzentin ist Regina Ziegler mit Ziegler Film.

Zur Story: Geplatzte Urlaubsträume bei Familie Bundschuh: Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald (Axel Milberg) müssen ihre lang ersehnte Maledivenreise absagen, als Hadi (Stephan Grossmann) einen Impfdurchbruch hat und an Corona erkrankt. Die ganze Familie muss in Quarantäne.

Die sechsteilige Thriller-Dramaserie "Decision Game" mit Eva Meckbach, Shenja Lacher, Paula Hartmann, Roeland Wiesnekker, Jakob Diehl, Aljoscha Stadelmann und Robert Hunger-Bühler in den tragenden Rollen startet am 6. und 7. September auf ZDFneo in je Dreier-Blöcken ab 20.15 Uhr. In der ZDF-Mediathek steht das Ganze ab 26. August.

Zur Story: Für Vera Schröder (Eva Meckbach) war Risikoanalyse bisher ihr Beruf und Game Theory eine akademische Disziplin, die im Schatten des Kalten Krieges entwickelt wurde. Doch als plötzlich ihre Tochter Elsa (Paula Hartmann) entführt wird, sind diese rationalen Methoden die einzigen Waffen, die der verzweifelten Mutter bleiben, um Elsa vor dem Tod zu bewahren.

Produziert wird "Decision Game" von der Odeon Fiction GmbH unter der Leitung von Produzent Alban Rehnitz und Serviceproduktion Tschechien Mia Film. Die Drehbücher hat Johannes Lackner verfasst, Regie führt Benjamin Pfohl. Die ZDF-Redaktion übernehmen Michelle Rohmann und Elke Müller. Christiane Meyer zur Capellen koordiniert für ZDFneo.

Und Arte hat die auf dem Filmfest München Weltpremiere gefeiert habende neue Krimiserie "Lauchhammer" mit Misel Maticevic und Odine Johne für den 8. und 15. September programmiert. Auch dort werden je drei Episoden ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Ein totes Mädchen an einem Tagebausee in der Lausitz; ein Ermittler, der wieder in seine Heimat zurückkehrt; eine junge Kommissarin, die mit neuen Methoden alte Verkrustungen aufbricht; mehr als hundertjährige Bergbautradition und weite Naturlandschaft - darum geht es in "Lauchhammer".

"Lauchhammer" (AT) ist eine Koproduktion von MDR, rbb, ARD Degeto, Arte und der Moovie. Gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Mitteldeutschen Medienförderung und dem German Motion Picture Fond.