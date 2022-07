Kinocharts Österreich: "Thor" verteidigt Platz eins

Mit einem Vorsprung von etwas mehr als 30.000 Euro hat "Thor: Love and Thunder" Platz eins der österreichischen Kinocharts gegen "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" verteidigt.

Mit einem Einspiel von 348.000 Euro hat Thor: Love and Thunder" Platz eins der österreichischen Kinocharts verteidigt und steht damit insgesamt nach seinem zweiten Wochenende bei knapp 1,8 Mio. Euro. Auf 2,35 Mio. Euro bringt es hingegen schon Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der mit 311.000 Euro erneut Platz zwei belegte. Platz drei ebenfalls verteidigen konnte Top Gun Maverick", der mit 126.000 Euro als letzter Film noch ein sechsstelliges Einspiel erzielte und insgesamt die Fünf-Mio.-Euro-Marke geknackt hat.

Komplettiert wird die Top fünf der österreichischen Kinocharts durch Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (WE: 62.000 Euro; gesamt: 2,58 Mio. Euro) und "Elvis" (WE: 47.000 Euro; gesamt: 579.000 Euro).

Erfolgreichster Neustart des Wochenendes in den österreichischen Kinocharts war Julius Bergs The Owners" (12.300 Euro; inkl. Previews: 14.600 Euro), der es auf der Neun als einziger Neustart unter die Top Ten schaffte.

DIE WEITEREN NEUSTARTS IN DER TOP 20 DER ÖSTERREICHISCHEN KINOCHARTS

Bernabé Ricos Vier Wände für zwei" landete an seinem Startwochenende in Österreich mit einem Einspiel von 5.500 Euro auf der Zwölf, Constanze Meyers "Robuste" belegte bei seinem Start in Österreich mit 1.700 Euro (inkl. Previews: 2.200 Euro) Platz 17.