Erfreuliche Halbzeitbilanz für FilmSchauPlätze NRW

2020 wurden sie Opfer der Pandemie, 2021 konnten sie zumindest in eingeschränkter Form stattfinden - und in diesem Jahr sind sie wieder richtig zurück: die FilmSchauPlätze NRW. Zur Halbzeit nach bislang zehn Terminen spricht die Film- und Medienstiftung NRW von einer "erfreulichen Bilanz": Bislang konnten mehr als 3750 Besucher:innen begrüßt werden, also mehr als 375 pro Veranstaltung. Dieser Durchschnittswert liegt zwar noch um rund 20 Prozent unter jenem, der für das Gesamtjahr 2019 gemessen wurde, die Erholung ist nach der Vorjahresauflage, als zur Halbzeit durchschnittlich 280 Besuche pro Veranstaltung gezählt wurden, allerdings unübersehbar - zumal das Wetter im laufenden Jahr nicht immer ganz mitspielte.

Dass die Spitzenveranstaltung zur Halbzeit der 24. FilmSchauPlätze NRW auf das vergangene Hochsommer-Wochenende fiel, ist vermutlich auch kein Zufall: Rund 600 Tickets wurden für die Vorstellung von Life of Pi" in Hamm gezählt. Auf den Plätzen mit je rund 500 Besuchen liegen die Auftaktveranstaltung in Rheinbeck-Orsoy ("Hampstead Park") und die Vorführungen in Velen-Ramsdorf (Plötzlich aufs Land - Eine Tierärztin im Burgund" sowie Billerbeck (Wie im Himmel").

Die Reihe, in deren Rahmen passende Filme an besonderen Orten gezeigt und von einem Rahmenprogramm begleitet werden, läuft mit weiteren zehn Terminen noch bis 8. August. Dann wird als Abschlussfilm in Leverkusen-Opladen Catweazle" gezeigt. Weitere Informationen unter www.filmschauplaetze.de.