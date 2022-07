Moritz Polter holt Andreas Kohl zu Windlight Pictures

Ab 1. August fungiert Andreas Kohl als Head of Postproduction und Development Executive für Windlight Pictures. Das teilt das im Juni vergangenen Jahres gegründete deutsche Fiction-Label von ITV Studios heute mit.

Mit Geschäftsführer Moritz Polter trifft Kohl dort auf einen alten Bekannten. Die beiden hatten bereits in Kohls Zeit als Post und VFX Supervisor bei Bavaria Fiction u.a. bei der Netflix-Serie "Freud" und "Das Boot" für Sky zusammengearbeitet. Darüber verantwortete Kohl bei Bavaria Fiction als Head of Postproduction weitere Film- und Serienproduktionen wie den Mehrteiler Das Geheimnis des Totenwaldes" sowie mehrere Folgen der Krimireihen "Tatort" und "Dengler".

"Die Ambitionen und Herangehensweise von Windlight Pictures decken sich mit dem, wie ich gerne arbeite. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieses tollen Teams zu werden und aus Deutschland heraus spannende und ambitionierte High-End-Projekte auf höchstem Niveau in der Postproduktion zu betreuen. Des Weiteren reizt mich die Möglichkeit, meine Kompetenzen als Development Executive zu erweitern. Schon immer faszinierten mich an meiner Tätigkeit vor allem die Geschichten und ich freue mich, nun an der Seite von Moritz eigene Stoffe entwickeln zu dürfen", sagt Andreas Kohl über seine neue Aufgabe.

Ebenfalls neu an Bord bei Windlight Pictures ist Tamara Weiß-Mohr, die dort ab Mitte September als Head of Finance die Bereiche Buchhaltung, Finanzen und Controlling verantwortet. Weiß-Mohr leitete in den vergangenen sechs Jahren den Bereich Finanzen und Controlling bei W&B Television; sie sagt über ihre neue Aufgabe: "Schon während meiner Zeit bei W&B Television habe ich die Gründung und Entwicklung von Windlight Pictures mit großem Interesse verfolgt - insbesondere die Entstehung eines jungen, wachsenden Labels wie Windlight Pictures in der multinationalen Struktur von ITV Studios hat mich beeindruckt. Ich freue mich sehr, ab Mitte September ein Teil davon zu sein, und auf ein tolles Team, und mit Moritz auf einen großartigen Produzenten zu stoßen."

Windlight-Pictures-Geschäftsführer Moritz Polter sagt über die beiden Neuzugänge: "Mit 'Nachts im Paradies', welches wir für StarzPlay produzieren, haben wir den Grundstein für eine wachsende agile Firma legen können und freuen uns, dass wir mit Tamara Weiß-Mohr und Andreas Kohl unser Team gezielt verstärken konnten. Beide arbeiten seit Jahren erfolgreich in der Branche und verfügen über ein tolles Netzwerk und reichlich Erfahrung in allen Bereichen der Produktion und realisierten viele herausragende Fernseh- und Kinoprojekte. Wir schätzen sie als Teamplayer mit hoher fachlicher Kompetenz und heißen Tamara und Andreas herzlich bei uns willkommen."